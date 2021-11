Cmentarne przysmaki na 1 listopada. Od trupiego miodku po kiełbasę z grilla

Kilka regionów Polski ma charakterystyczne przysmaki związane z uroczystością Wszystkich Świętych. Na Lubelszczyźnie dzieci zajadają się szczypkami – cukrowymi laseczkami o różnych smakach i kolorach, przypominającymi szczapki drewna. A co króluje na straganach w innych regionach kraju?

Krakowski trupi miodek i poznańskie rury na 1 listopada

Na krakowskich straganach rozstawionych wzdłuż cmentarnych parkanów króluje tzw. trupi miodek, inaczej zwany również miodkiem tureckim. Ten przysmak to nic innego, jak karmelizowany cukier z dodatkiem aromatów, barwników i pokruszonych orzechów. Są to twarde i nieregularne bryłki o lekko miodowym smaku. Wersja klasyczna ma biały kolor i smak śmietankowy, ale wraz z biegiem lat pojawiło się wiele jego odmian.

Rury lub dachówki, to przysmak, który można znaleźć pod nekropoliami w Poznaniu. Co kryje się pod tą nazwą? Są to kruche ciastka, wyrabiane na miodzie z ciasta piernikowego z dodatkiem mąki, wody i cukru. Dłuższy bok ciasteczka ma ok. 15 cm długości, a całość jest zaokrąglona na kształt połowy rury. Ich krawędzie są często ząbkowane, stąd druga nazwa tego przysmaku – dachówki.

Warszawa 1 listopada zajada pańską skórkę i obwarzanki

Charakterystycznym przysmakiem przy stołecznych cmentarzach jest pańska skórka. Jest to ciągnący się cukierek, który się go z cukru, wody, syropu, ubitych ze szczyptą soli białek, żelatyny i mąki ziemniaczanej. Masę najpierw się gotuje, a następnie rozsmarowuje na blaszce, studzi i kroi na małe kostki, które następnie zawija się w papierki. Pańska skórka od 2008 roku jest wpisana na listę produktów tradycyjnych woj. mazowieckiego. Pierwotnie miała lekko truskawkowy smak, obecnie można znaleźć najróżniejsze jej warianty. Zróżnicowana jest również cena pańskiej skórki. Za najtańszą zapłacimy złotówkę, większość smaków sprzedawana jest po 1,5 zł, a najdroższą kupimy za 2 zł.Czytaj też:

Przysmak sprzed warszawskich cmentarzy. Zrób pańską skórkę w domu

Na pańskiej skórce stołeczne przysmaki się jednak nie kończą. Na straganach można znaleźć również szeroką ofertę obwarzanków. Mogą być one twarde i kruche, z makiem, sezamem, solą, cebulą, a nawet piernikowe lub czekoladowe. Ile pomysłów, tyle smaków. Tuż obok obwarzanków i pańskiej skórki znaleźć można również szyszki – łakocie z ryżu preparowanego oblanego mlekiem skondensowanym.

Przycmentarne jarmarki na Wszystkich Świętych

W ostatnich latach przy cmentarzach można kupić jednak znacznie więcej niż znicze, kwiaty i regionalne smakołyki. Pod Cmentarzem Bródnowskim w Warszawie oferta gastronomiczna jest bardzo bogata.

Między straganami z kwiatami i zniczami, można znaleźć stanowisko z czapkami i szalikami. Najmłodsi chętnie przyglądają się straganowi ze świecącymi zabawkami i maskami ze „Squid Game”. Tuż przed bramą wejściową można zjeść grillowanego oscypka z żurawiną, a nawet kupić swojską wędlinę – sprzedawcy zachwalają boczek, kiełbasy i szynki. Nie brakuje również straganów z chlebem i smalcem.

Zjeść można również na ciepło. Na rozstawionych grillach skwierczą szaszłyki i kiełbasa. Nie brakuje również innych rodzajów mięsa ociekających tłuszczem. Deser? Do wyboru są ciasta, pączki, jagodzianki, gofry, a najmłodsi zachwyceni będą również watą cukrową i popcornem.