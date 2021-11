Najnowszy ranking zaufania. Duda, Hołownia i Kosiniak-Kamysz w wyjątkowym gronie

CBOS opublikował najnowszy ranking zaufania do polityków. W listopadzie na czele bez zmian Andrzej Duda. Prezydentowi ufa 47 proc. badanych, co stanowi spadek o 4 punkty procentowe względem zestawienia z poprzedniego miesiąca. Brak zaufania do głowy państwa deklaruje 38 proc. ankietowanych.

Ranking zaufania. Status quo na czele utrzymany

Na drugim miejscu w zestawieniu jest Mateusz Morawiecki. Poziom zaufania do premiera wynosi 40 proc. i także jest o 4 pkt proc. mniejszy w porównaniu do października. Podium zamyka Szymon Hołownia, któremu ufa 39 proc. badanych, o 1 p.p. mniej niż w poprzednim rankingu. Brak zaufania do lidera Polski 2050 wynosi 31 proc.

Na kolejne miejscach uplasowali się Rafał Trzaskowski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL jest jednym z trzech polityków oprócz Dudy i Hołowni, który spotyka się z większym zaufaniem, niż z nieufnością. Żaden z polityków objętych badaniem nie zyskał znacząco na zaufaniu społecznym. Aż 7 p.p. zaufania stracił za to w ciągu miesiąca Jarosław Kaczyński. Mariuszowi Błaszakowi zaufanie względem ostatniego rankingu spadło o 3 p.p.

Stosunek do polityków w listopadzie 2021 r. Jarosław Kaczyński budzi największą nieufność

Prezes PiS stoi z kolei na czele niechlubnej statystyki polityków z największą nieufnością. Brak zaufania do wicepremiera deklaruje 56 proc. respondentów. Drugi pod tym względem jest Donald Tusk z wynikiem 54 proc. 49 proc. uczestników badania nie ufa z kolei Zbigniewowi Ziobrze.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach od 4 do 14 listopada 2021 r. w ramach procedury mixed-mode (CAPI, CATI, CAWI) na reprezentatywnej, imiennej grupie 1100 dorosłych mieszkańców Polski, którzy zostali wybrani z rejestru PESEL. We wszystkich przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

