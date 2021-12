„Lex TVN” w „Wiadomościach”. TVP oskarża TVN o „manipulacje opinią publiczną”

„Wiadomości” TVP najpierw pokazały materiał o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, później o konflikcie Rosji z NATO, gazociągu Nord Stream 2 i Eurowizji Junior. Potem wyemitowano materiał o „lex TVN”. Prowadząca Danuta Holecka stwierdziła, że „Sejm zgodnie z rekomendacją komisji kultury odrzucił uchwałę Senatu, a w zasadzie veto Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji”. – Nowe zasady zakazują posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – zapowiadała materiał. Jak dodała, „dotyczy to m.in. stacji TVN należącej do amerykańskiego koncernu Discovery”, a "podobne rozwiązania" obowiązują już w Europie.

– Działającą w Polsce TVN Grupę Discovery kontroluje spółka zarejestrowana na lotnisku w Amsterdamie. I choć zarządza telewizją wartą miliardy, nie przynosi żadnych dochodów, ani nie zatrudnia żadnych pracowników – mówił autor materiału. Stwierdził też, że TVN „manipuluje opinią publiczną, a pracownicy TVN wbrew sztuce dziennikarskiej otwarcie sprzyjają totalnej opozycji”. Natomiast dziennikarce TVN Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej zarzucił, że w 2016 roku „wzywała do antyrządowego buntu ulicznego”.

Sejm niespodziewanie uchwalił „lex TVN”

W piątek 17 grudnia Sejm niespodziewanie i w błyskawicznym tempie odrzucił weto Senatu ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tzw. lex TVN. Za było 229 posłów z PiS i Kukiz'15, wstrzymało się 11 posłów Konfederacji, a przeciw było 212 posłów pozostałych klubów. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Jeszcze w sierpniu pojawiały się nieoficjalne informacje, że Andrzej Duda zawetuje ustawę, a dzisiaj najbardziej prawdopodobnym scenariuszem ma być odesłanie „lex TVN” do Trybunału Konstytucyjnego.

„Polityka” ma jednak inne informacje. Dzieli się nieoficjalną plotką, z której wynika, że „Duda jest dogadany z PiS” i nowelizację podpisze za pozbycie się z fotela prezesa TVP Jacka Kurskiego. Nie byłaby to pierwsza próba prezydenta, by utrącić Kurskiego. W 2020 roku prezydent podpisał ustawę o 2 mld zł rocznie na media publiczne w zamian za to, że dojdzie do rzeczonej dymisji. Tak też się stało, jednak po kilku miesiącach Jacek Kurski powrócił na stanowisko, które pełni do dziś.

„Wprost” przyłącza się do apelu w obronie TVN. „Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje”

Protesty w obronie TVN i wolnych mediów w całej Polsce

W wielu polskich miastach, nie tylko tych największych, zaplanowano na niedzielę demonstracje w obronie TVN i wolnych mediów. Główny protest odbędzie się w Warszawie pod hasłem „Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska”. Swoją obecność potwierdził już Donald Tusk, a kolejni politycy opozycji zapowiadają, że będą uczestniczyć w demonstracjach w innych miastach.

– Po rządach PiS mogliśmy się spodziewać wszystkiego najgorszego. Lecz wielu się nie spodziewało, że będą forsować ustawy skłócające nas z USA – naszym największym sojusznikiem. To działanie sprzeczne z polską racją stanu – mówił podczas protestu w Krakowie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.