Kiedy zdalne nauczanie 2022? Przemysław Czarnek o „daleko idących decyzjach”

W piątek odnotowano największą liczbę zakażeń od początku pandemii. Ministerstwo Zdrowia w raporcie poinformowało, że koronawirusa wykryto u 36 665 osób. To o ponad tysiąc zakażeń więcej niż w dotychczasowym rekordzie, który padł 1 kwietnia 2021 roku.

Zdalne Nauczanie 2022. Przemysław Czarnek o „daleko idących decyzjach”

W piątek na łamach Biznes24.pl o kwestę zdalnego nauczania pytany był również szef resortu edukacji Przemysław Czarnek. Minister podkreślał, że na ten moment priorytetem jest utrzymanie nauki stacjonarnej. Nie wykluczył jednak, że sytuacja może zmienić się w każdej chwili. – Gdyby sytuacja się pogorszyła z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień, będziemy podejmować dalej idące decyzje. Na razie takiej potrzeby nie ma – mówił.

Przemysław Czarnek przekazał również najnowsze informacje dotyczące sytuacji w szkołach. Z przedstawionych danych wynika, że sześć procent szkół, w których nie ma jeszcze ferii zimowych, przeszło na zdalne nauczanie. Sytuacja ma się jednak uspokajać, a liczba uczniów objętych nadzorem sanepidu nie rośnie już tak gwałtownie. – Wczoraj to lekko przyhamowało, bo rzeczywiście poniedziałek, wtorek i środa to były zwyżki o sto procent, dzień do dnia, jeśli chodzi o dzieci na kwarantannie i w izolacji. To i tak jest tylko 6 proc. dzieci z całości, która chodzi dziś do szkoły i nie jest na feriach. 94 proc. dzieci i młodzieży uczyło się i tak w trybie stacjonarnym – informował w piątek 21 stycznia Przemysław Czarnek.

Przypomnijmy, że obecnie w szkołach w pięciu województwach trwają ferie zimowe. Już w piątek po południu dołączą do nich dzieci i młodzież z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 31 stycznia w tamach trzeciej tury ferie zimowe powinny rozpocząć się w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. Najdłużej, bo do 14 lutego na zimową przerwę od nauki poczekają uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Koronawirus w Polsce. W sobotę nawet 40 tysięcy zakażeń

Podczas piątkowej konferencji prasowej minister Adam Niedzielski podzielił się aktualnymi danymi dotyczącymi testów na COVID-19. Z informacji przekazanych przez polityka wynika, że już w sobotę Ministerstwo Zdrowia może poinformować o 40 tys. nowych przypadków koronawirusa w Polsce.

Niedzielski podzielił się również prognozami na najbliższe tygodnie. - Najkorzystniejsze scenariusze zakładają apogeum na poziomie 60 tys. zakażeń dziennie, najgorsze nawet 140 tys. Apogeum pandemii może mieć miejsce w połowie lutego lub na początku marca.

