Straż Graniczna podsumowała ostatnią dobę. Spodziewa się kolejnych prowokacji ze strony Białorusi

Straż Graniczna podsumowując ostatnią dobę na granicy polsko-białoruskiej poinformowała, że 7 lutego doszło do 12 prób nielegalnego dostania się do naszego kraju. Sytuacje miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówkę SG w Czeremsze. Zatrzymano 12 osób. Wśród nielegalnych migrantów znajdowali się obywatele Iraku oraz Jemenu.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Raport Straży Granicznej

Dodatkowo minionej doby pod granicę Polski i Białorusi podchodziła grupa 30 cudzoziemców. Z kolei we wtorek rano zatrzymano dziewięć osób, które chciały przekroczyć granicę wbrew przepisom. To ośmiu obywateli Egiptu i obywatel Syrii. Wszyscy zostali zatrzymani. SG zaznaczyła, że wszystkie osoby przeleciały do naszego wschodniego sąsiada z Rosji.

Straż Graniczna poinformowała również, że w okolicach Czeremchy i Dubic Cerkiewnych służby białoruskie odkręcały śruby mocujące godła na znakach granicznych. Tablice z godłami pozostawiono nieprzymocowane. „Można się spodziewać, że to przygotowania do kolejnych prowokacji, które mają uderzyć w stronę Polski” – skomentowała SG.

Kolejne próby przekraczania granicy Polski i Białorusi wbrew przepisom

Kryzys migracyjny trwa od wielu tygodni i wciąż odnotowywane są kolejne incydenty. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała ponad 1100 prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski. Na granicy polsko-białoruskiej budowana jest zapora, która ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju. Bariera będzie wyposażona w specjalne przejścia dla zwierząt.

Czytaj też:

Rosyjscy żołnierze są już na Białorusi. Moskwa wykorzystuje pretekst?