Bus z uchodźcami dachował na S17. Kilkanaście osób w szpitalach

We nocy z poniedziałku na wtorek 1 marca niedaleko Warszawy doszło do wypadku na drodze S17. Jak donosi TVN Warszawa, w wyniku zdarzenia do szpitala przetransportowano 13 osób.

Około 3 nad ranem we wtorek na drodze S17 koło Józefowa zderzyły się dwa pojazdy. Samochód osobowy wjechał w tył busa, który w efekcie dachował. Oba auta jechały w stronę Warszawy, kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Na miejsce wypadku wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przyjechali też strażacy. W rozmowie z TVN Warszawa relację ze zdarzenia zdawał Tomasz Biernacki ze straży pożarnej w Garwolinie. – Samochody po zderzeniu dachowały. Łącznie w obu autach podróżowało 13 osób, wszystkie zostały przetransportowane do szpitali Jak dowiedzieli się dziennikarze, busem podróżowały rodziny z dziećmi uciekające z ogarniętej wojną Ukrainy. Najmłodsze z dzieci miało 6, najstarsze 14 lat. Z kolei w land cruiserze, który zderzył się z busem, podróżował 4-latek i 14-latek. Policja zapewniała, że nie wszyscy przetransportowani do szpitali odnieśli obrażenia. Część dorosłych trafiła tam po prostu w charakterze opiekunów. Ruch na trasie S17 w kierunku stolicy przez kilka godzin był utrudniony, trzeba było wyznaczyć objazdy. RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Wojna na Ukrainie. Do Polski uciekło już 350 tys. uchodźców Informację na temat liczby uchodźców, która od początku konfliktu z Rosją przedostała się do Polski z Ukrainy, podał we wtorek 1 marca wiceminister Maciej Wąsik. – Wczoraj pobiliśmy kolejny rekord, ponad 100 tys. ludzi przejechało. Łącznie 350 tys. ludzi pojawiło się na stronie polskiej – przekazał. Przyznał, że sytuacja na granicy powoli wraca do normy, a kolejki nie trwają już po kilkadziesiąt godzin. Czas oczekiwania na odprawę ma teraz wynosić około czterech godzin. – Widać zmniejszenie się kolejek, szczególnie na przejściach północnych, prawdopodobnie ludzie boją się kolejnego uderzenia ze strony Białorusi, wybierane są przejścia południowe, w ich ocenie bezpieczniejsze – mówił. Podkreślał jednak, że duże znaczenie miało uproszczenie procedur po stronie ukraińskiej, która była atakowana przez hakerów Rosji, przy jednoczesnym przeciążeniu infrastruktury informatycznej. – Jesteśmy przygotowani wszystkim tym, którzy uciekają przed bombami – zapewniał Wąsik, nie chcąc odpowiadać na pytanie o szacowaną liczbę uchodźców. Zaznaczał, że zależy to od dalszego rozwoju konfliktu. – To jest budujące, że uciekają kobiety i dzieci, a mężczyźni zostają – mówił. Jak przekazał, mniej więcej trzy czwartek wszystkich uciekinierów z Ukrainy przekracza granicę z Polską. Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Rozmowy Rosja – Ukraina. Nieoficjalnie: Jest termin kolejnej rundy negocjacji. Ujawniono też żądania Kremla