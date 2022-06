Zaskakujące wyniki sondażu. Polacy chcą dostępu do legalnej aborcji?

„Legalna aborcja. Bez kompromisów” to projekt, który zakłada możliwość wykonania zabiegu w Polsce do 12. tygodnia ciąży. Pod projektem obywatelskim podpisało się 200 tys. osób, a pod obrady Sejmu trafi już w środę 22 czerwca.

Sondaż. Kto chce prawa do legalnej aborcji?

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Radia ZET wynika, że 38,2 proc. respondentów zdecydowanie popiera liberalizację prawa aborcyjnego, 23,6 – raczej popiera. Zdecydowanie przeciwnych jest 14,6 proc, a osób, które „raczej nie popierają” dostępu do aborcji 12,1 proc. Odsetek niezdecydowanych wyniósł 11,5 proc.

Badanie wykazało, że 63 proc. kobiet, chce dostępu do legalnej aborcji. Mężczyzn jest niewiele mniej, bo 60 proc. respondentów wskazało, że chce, by ich partnerki mogły legalnie przerwać ciążę w Polsce.

Najwięcej zwolenników liberalizacji jest w grupie wiekowej 30-39 lat. Tu dostęp do legalnej aborcji popiera blisko 99 proc. badanych. Najwięcej przeciwników liberalizacji aborcji jest w grupie wiekowej 50-59 lat – 46 proc (warto zaznaczyć, że poparcie w tej grupie wiekowej sięga 50 proc.). Duży odsetek przeciwników liberalizacji jest też wśród osób z grupy wiekowej 18-29 lat (tu też należy podkreślić, że poparcie sięga 59 proc.).

Mit o wiejskim konserwatyzmie obalony

Okazuje się, że największy konserwatyzm dotyczący prawa aborcyjnego można zaobserwować w miastach do 50 tys. mieszkańców. Tam dostęp do legalnej aborcji popiera 61 proc. badanych. Wydawałoby się, że jest to dobry wynik, ale na wsiach poparcie sięga 63 procent. Tak samo jest w miastach do 250 tys. – 63 proc., a w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców dostępu do legalnej aborcji chce 69 proc. respondentów.

Okazuje się, że poglądy osób z wykształceniem podstawowym i średnim są zbliżone – 53 proc. badanych popiera liberalizację prawa aborcyjnego. Najwyższe poparcie dla liberalizacji aborcji jest wśród osób z wykształceniem wyższym – 79 proc.

Badanie przeprowadzono metodą CATI w dniach 17-18 czerwca na grupie 1100 osób.

