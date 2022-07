34-latek miał znieważyć pomnik Lecha Kaczyńskiego. Trafił do aresztu

Kryminalni z siedleckiej policji pracowali nad ustaleniem tożsamości osoby, która miała znieważyć pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pomnik znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Wojskowej w Siedlcach. Żmudna analiza zabezpieczonych nagrań z monitoringu pozwoliła mundurowym wytypować podejrzanego w sprawie.

„Mężczyzna na miejsce zdarzenia przyjechał rowerem, po czym używając farby zniszczył pomnik i odjechał. Policjanci z Siedlec prześledzili trasę przejazdu mężczyzny na nagraniach z kamer, co doprowadziło do ustalenia jego wizerunku oraz tożsamości" – czytamy w komunikacie mazowieckiej policji.

Jak informuje mł. asp. Małgorzata Mazurek-Pawlik, zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił policjantom na zatrzymanie 34-letniego mieszkańca Siedlec. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Pomnik Lecha Kaczyńskiego w Siedlcach

Portal tvn24.pl przypomina, że to nie pierwszy raz, kiedy pomnik Lecha Kaczyńskiego stał się obiektem aktu wandalizmu. W maju 2021 roku nieznany sprawca oblał go białą farbą. Pomnik śp. prezydenta został odsłonięty we wrześniu 2014 roku. 2,5-metrowa figura została umieszczona na 3,5-metrowym postumencie.

