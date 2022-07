Polak zdobył Broad Peak i pozdrowił Krystynę Pawłowicz. Sędzia TK zareagowała i usunęła wpis

Bartłomiej Nowak 19 lipca zdobył Broad Peak bez tlenu i tragarzy wysokościowych. To 12. pod względem wysokości góra na świecie. Mierzy 8 051 metrów. Polak po wejściu na szczyt podziękował całemu zespołowi i liderowi Ryszardowi Pawłowskiemu. Zrobił sobie również zdjęcie z flagą Unii Europejskiej oraz Polski.

Nowak w rozmowie z Onetem wyjaśnił, dlaczego na Broad Peak zabrał unijną flagę. – Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem. Flagę europejską już dawno ze sobą zabieram. Była ze mną na siedmiotysięcznikach Pamiru i Tien-Shan. Chciałbym też zachęcić kolegów i koleżanki himalaistów do tego samego. Tutaj nie chodzi o jakiś nieposkromiony euroentuzjazm – zaczął.

Bartłomiej Nowak zdobył Broad Peak i pozdrowił Krystynę Pawłowicz

– Wydaje m się, że ci, którzy dużo podróżują po świecie, mają też mocne przekonanie, jak ważna jest ta nasza tożsamość europejska. Ona wzmacnia, a nie osłabia to, że jesteśmy Polakami. Te tożsamości nie są przeciwstawne, ale uzupełniają się. To dla mnie bardzo ważne i daję temu wyraz w górach, które są symbolem wolności i królewskości człowieka, jak kiedyś pięknie stwierdził Jan Paweł II – kontynuował.

Polak pozdrowił również Krystynę Pawłowicz. Jak wyjaśnił, chodziło o wcześniejsze uwagi byłej posłanki PiS w stronę flagi UE. – Zrobiłem to z sympatią, bo uważam, że proeuropejskie poglądy też trzeba pokazywać, a akurat góry ośmiotysięczne, ale też każde inne, są do tego świetnym miejscem. To przecież nasze wspólne dziedzictwo kulturowe. Chciałem, aby pani Pawłowicz zauważyła ten gest i tak się stało (choć wpis usunęła) – podsumował Nowak.

