Owsiak uderza w Kaczyńskiego. „Pan po prostu przeszkadza Polakom żyć”

Szef WOŚP Jurek Owsiak zaadresowany do Jarosława Kaczyńskiego wpis opublikował w swoich mediach społecznościowych. Przekazał, że jego fundacja organizuje teraz kolejne zakupy sprzętu medycznego z pieniędzy zebranych podczas tegorocznego finału. „Przez te 30 lat zebraliśmy ponad 1 miliard 750 milionów złotych i kupiliśmy blisko 70 000 urządzeń. Jak Pan widzi, ofiarność Polaków i Rodaków na całym świecie i zaufanie do nas jest ogromne” – przypomniał prezesowi PiS.

Dalej Owsiak zauważa, że Kaczyński chce powołać komisję, która zbada politykę energetyczną w latach 2007-2015. „Od kilku tygodni słyszę, jak media informują także i mnie, że tej energii dla nas, Polaków, może po prostu zabraknąć” – napisał. „Nie dość, że piekielnie zdrożała, to jeszcze przed każdym z nas jest widmo, że jej po prostu nie będzie. Sam jestem ciekaw, co spowodowało taki nagły krach w polskiej energetyce i czy ten krach jest wynikiem ostatnich lat, czy zaszłości sprzed wielu, wielu, wielu dekad” – dodał Owsiak.

Owsiak miał radę dla Kaczyńskiego. "Takiego bałaganu jeszcze nie widziałem"

„Za to ja radziłbym Panu powołać komisję do spraw ochrony zdrowia Polaków. Jako Prezes Zarządu Fundacji WOŚP obserwuję ten stan rzeczy od 30 lat. I powiem Panu krótko – takiego bałaganu, jaki zaistniał w kilku ostatnich latach, jeszcze nie widziałem. Polska ochrona zdrowia z trudem leczy” – stwierdził szef WOŚP.

Owsiak ocenił, że polska ochrona zdrowia jest niedofinansowana, ponieważ rząd w ostatnich latach „w sposób skandaliczny przesuwa pieniądze publiczne w sektory oddalone od ochrony zdrowia”. „Pana rząd marnotrawi publiczne pieniądze mimo próśb Polaków. Pan osobiście decyduje o tym, aby miliardowe nakłady nie szły na onkologię, a były przeznaczane na media publiczne”- zarzucił Kaczyńskiemu.

Owsiak do Kaczyńskiego: Mam pana serdecznie dość

Szef WOŚP stwierdził też, że nieudany zakup respiratorów w czasie pandemii powinien „być tematem komisji, która by to wszystko wyjaśniła do końca”. „Jestem regularnie pozbawiany możliwości skutecznego leczenia. Wiem doskonale, o czym mówię, bo właśnie stoję przed decyzją poniesienia ogromnego kosztu związanego z leczeniem zdrowia moich bliskich, ponieważ publiczna ochrona zdrowia nie jest w stanie podjąć się takiego leczenia” – zaznaczył.

„Jest pan totalnie oderwany od rzeczywistości, pana wypowiedzi, które obrażają, które są rasistowskie, także we mnie wzbudzają strach! To pan jest winny wywołania wojny polsko-polskiej” – zwrócił się do Kaczyńskiego. „Nosze koszulkę z napisem »mam ogień w sercu«. Mam go, aby pomagać i robić to skutecznie, bo w rządach pana nie mam żadnego oparcia i pewności, że ktoś o nas, Polaków, zadba. Chciałbym powiedzieć to, co mówię zawsze przy naszej fundacyjnej pracy – jeżeli z nami nie grasz, to nie przeszkadzaj. Pan po prostu przeszkadza Polakom żyć normalnie, godnie i sprawiedliwie. Mam pana serdecznie dosyć!” – podsumował.

