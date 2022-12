„Szklanka” na chodnikach, odwołane lekcje. RCB ostrzega przed gołoledzią

Pogoda w ostatnich dniach wyjątkowo daje nam się we znaki. Po kilku dniach siarczystego mrozu – w niektórych regionach Polski termometry pokazywały nawet – 19 stopni Celsjusza – przyszło ocieplenie. Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, w przeważającej części kraju pojawiła się gołoledź. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami, które występują głównie we wschodniej Polsce. Według meteorologów w najbliższym czasie opady będą się jeszcze utrzymywać, powodując gołoledź i znaczącą pogarszając warunki na drogach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność i zwraca uwagę, że ulice i chodniki w całej Polsce mogą być pokryte cienką, niewidoczną warstwą lodu.

Gołoledź. Białystok zawiesza lekcje w szkołach

Wyjątkowo trudna sytuacja jest w Białymstoku. Tuż przed godziną 7 prezydent miasta informował o wstrzymaniu ruchu autobusów, ponieważ gołoledź uniemożliwiała bezpieczne poruszanie się po drogach. Tadeusz Truskolaski tłumaczył, że padający deszcz natychmiast zamarza, co znacząco utrudnia prace służb miejskich. Z uwagi na trudną sytuację samorządowiec zaapelował do dyrektorów szkół, aby odwołali zajęcia dydaktyczne. Po godzinie 8 na ulice miasta wyjechały pierwsze autobusy, ponieważ sytuacja pogodowa zaczęła się poprawiać.

Warszawa. Trudne warunki na drogach

W Warszawie droga do pracy czy szkoły była we wtorek 20 grudnia bardziej walką o przetrwanie. Mieszkańcy stolicy donoszą, że na chodnikach jest „szklanka”. Drogi dla pieszych pokrywa gruba warstwa lodu. Media społecznościowe obiegły nagrania, na których widać warszawiaków z trudem próbujących dostać się do komunikacji miejskiej.

Stołeczny ratusz informował, że na ulice miasta wyjechało 170 posypywarek, które pracują w miejscach największego ruchu pieszego. Zarząd Oczyszczania Miasta w komunikacie prasowym apelował do zarządców terenów, aby pilnie przystąpili do posypania śliskich chodników np. piaskiem. Z powodu trudnych warunków pogodowych zamknięto do odwołania park Łazienki Królewskie.

Lekarze mają pełne ręce roboty

Od poniedziałkowego wieczoru Szpitalny Oddział Ratunkowy słupskiego szpitala przyjął ponad 50 pacjentów ze Słupska i regionu z urazami, których doznali na oblodzonych chodnikach. Z kolei w Krakowie i okolicach drogi są tak śliskie, że konieczne było skrócenie tras kilku linii aglomeracyjnych.

Między miejscowościami Głubczyce a Kędzierzyn-Koźle na wysokości miejscowości Ucieszków w woj. opolskim doszło do zablokowania DK38 przez nawiane w nocy zaspy śniegu. Ciężkie warunki drogowe panują również na całej Lubelszczyźnie. Ślisko jest szczególnie w północnej części regionu.

Czytaj też:

Uwaga kierowcy! Marznące opady są naprawdę niebezpieczneCzytaj też:

Pogoda zepsuje święta. Śnieg wkrótce powinien zniknąć