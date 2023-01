Zastępca komendanta dopuścił się wandalizmu. Są konsekwencje

Na konsekwencję tej demolki nie trzeba było długo czekać. Zastępca komendanta policji we Włodawie został wydalony ze służby po tym jak dopuścił się niebezpiecznego zachowania podczas imprezy w Zamościu. Pijany mężczyzna wracając z przyjęcia, w którym udział brali również jego znajomi został przyłapany na demolowaniu drzwi zamkniętej restauracji.

Zwyzywał policjantów i wyżył się na drzwiach

Do zdarzenia doszło w niedzielę 15 stycznia w Zamościu, gdzie G. przebywał razem z grupą znajomych. Po wspólnej imprezie były już zastępca komendanta policji we Włodawie poinformował kolegów, że do hotelu wróci pieszo. Podczas spaceru, pijanego mężczyznę spotkał policyjny patrol. Funkcjonariusze w odpowiedzi na pytanie, czy mogą mu jakoś pomóc, usłyszeli pełną wulgaryzmów wiązankę.

Niedługo po spotkaniu z mundurowymi, Dariusz G. próbował dostać się do zamkniętej restauracji. Nie mogąc otworzyć drzwi, wpadł w furię i zdemolował drzwi lokalu. Po akcie wandalizmu skierował swoje kroki do hotelu, gdzie próbował dostać się do nieswojego pokoju i wszczął awanturę, w trakcie której doszło do przepychanki. Na miejsce wezwana została policja.

Na wyciągnięcie konsekwencji niebezpiecznego zachowania wobec policjanta nie trzeba było długo czekać. Mężczyzna został ze wydalony ze służby ze skutkiem natychmiastowym. Co więcej, prokuratura rozważała wszczęcie postępowania w sprawie zniszczenia mienia i zakłócenia miru domowego, jednak do tej pory nie wpłynęło w tej sprawie żadne zgłoszenie, a przestępstwa tego typu nie są ścigane z urzędu.

