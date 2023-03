Ulicami stolicy przejdzie Marsz Papieski. Swoją inicjatywę zapowiedziała również Solidarna Polska

Przypomnijmy: w tym tygodniu telewizja TVN opublikowała reportaż, który wywoł falę oburzenia w całej Polsce.

Po uchwale w Sejmie zapowiedziano Marsz Papieski

Konkluzja reportażu jest taka, że św. Jan Paweł II miał rzekomo tuszować przestępstwa pedofilii wśród duchownych w latach 1964-1978, gdy sprawował posługę najpierw jako arcybiskup, a następnie kardynał archidiecezji krakowskiej.

Wielu krytyków – wśród których nie brakuje historyków – kwitują, że reportaż został przygotowany pod z góry założoną tezę oraz opiera się na kłamstwach i insynuacjach. Podkreślają, że w znacznej mierze opiera się na materiałach Służby Bezpieczeństwa PRL, której jednym z głównych zadań było zwalczanie i oczernianie Kościoła katolickiego.

W związku z tym, w ubiegły czwartek, 9 marca, Sejm przyjął uchwałę w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II. Głosy za oddało 271 posłów, przeciw było 43, zaś 4 wstrzymało się od głosu. To nie jedyna inicjatywa, która pojawiła się w reakcji na oskarżenia wobec papieża Polaka.

Organizatorka Marszu Papieskiego: Pokażmy świadectwo

Portal Niezależna.pl donosi, że w niedzielę, 2 kwietnia – czyli w 18. rocznicę śmierci papieża – ulicami Warszawy przejdzie I Marsz Papieski. Uczestnicy spotkają o godz. 11 pod Krzyżem Papieskim na pl. Piłsudskiego, skąd przejdą pod bazylikę archikatedralną św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej, gdzie o godz. 12:30 zostanie odprawiona msza św.

Na pomysł zorganizowania marszu wpadła historyk i dziennikarka dr Małgorzata Żaryn. Natomiast organizacją zajęła się Barbara Konarska. Udział w marszu zapowiedziało już wiele organizacji, m.in. Akcja Katolicka, Różaniec bez Granic, harcerze, Solidarność, Kluby Gazety Polskiej.

– Marsz nie jest odpowiedzią na nagonkę (...) Ten hejt, który jest dziś wokół św. Jana Pawła II tylko nam pokazał, że za bardzo ściszyliśmy głos narracji zapraszającej do schedy po Janie Pawle II. Robimy coś, co powinno się wydarzyć, niezależnie od tego, co się obecnie dzieje. To jest potrzebne. Nie chcemy wchodzić w konfrontację. Nie chcemy się porównywać, wytykać palcem, po której stronie jest nas więcej. Przy każdej decyzji wokół tego marszu musimy odpowiadać sobie na pytanie: czy to podobałoby się Janowi Pawłowi II? Pokażmy świadectwo liczbą ludzi – skomentowała Konarska.

Solidarna Polska: Niech 2 kwietnia zjednoczy wszystkich

Posłowie Solidarnej Polski również zapowiedzieli, że 2 kwietnia zorganizują ogólnopolską akcję w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II. Zaapelowali o udział w marszach, które odbędą się w wielu miejscowościach w całym kraju o godz. 21:37. Przypomnimy, że papież Polak zmarł dokładnie o tej samej porze 2 kwietnia 2005 r.

– 2 kwietnia spotykajmy się w naszych miastach, miasteczkach, na obszarach wiejskich. Spotykajmy się na wiecach poparcia, spotykajmy się na marszach, spotykajmy się na modlitwie o godz. 21:37 (...) Spotykajmy się po to, aby oddać hołd wielkiemu Polakowi, św. Janowi Pawłowi II, głowie Kościoła katolickiego, który jest dzisiaj bezpardonowo atakowany przez telewizję, która swoje korzenie ma w aparacie bezpieczeństwa PRL. Niech 2 kwietnia zjednoczy wszystkich Polaków. Bądźmy razem, spotykajmy się, organizujemy marsze. Solidarna Polska (...) zachęca wszystkich Polaków do obrony dobrego imienia Jana Pawła II – skomentował poseł Janusz Kowalski.

Siarkowska: Celem jest uderzenie w Kościół i w polski naród

Poseł Anna Siarkowska oceniła, że publikacja wspomnianego reportażu to pokłosie pojawiania się coraz częściej w niektórych mediach publikacji, których celem nie było rzetelne informowanie czy stworzenie pola do debaty, ale deprecjonowanie Kościoła katolickiego.

– Dzisiaj kulminacją tego rodzaju praktyki, z którą mieliśmy do czynienia przez kilka lat jest uderzenie w osobę Jana Pawła II. Uderzenie bazujące na teczkach SB (...) Celem jest uderzenie w Kościół i w polski naród – skwitowała Siarkowska.

