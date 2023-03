Schreiber już po przysiędze wojskowej. „Czeka mnie rozmowa z mężem"

Marianna Schreiber zyskała popularność dzięki udziałowi w programie „Top Model”. Po czasie o żonie ministra PiS Łukasza Schreibera ponownie stało się głośno za sprawą jej ambicji politycznych i założenia partii „Mam dość”.

Marianna Schreiber złożyła przysięgę wojskową. „To jest bardzo poruszające”

W sobotę 18 marca Marianna Schreiber złożyła przysięgę wojskową, wcześniej odbyła 28-dniowe szkolenie w Jednostce Wojskowej 1214 przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. – Jestem zdziwiona, że te cztery tygodnie zleciały tak szybko, bo te pierwsze dni dłużyły się, to było takie zderzenie ze światem wojskowym – powiedziała w rozmowie z o2.pl. – To jest bardzo poruszające wydarzenie, bo człowiek ma wrażenie, że coś się skończyło, a z drugiej strony, że składa się przysięgę i to dopiero dzisiaj, w dniu przysięgi, oficjalnie stajesz się żołnierzem Wojska Polskiego – kontynuowała.

– Teraz czuję się dziwnie, bo znów mam taką swobodę. Tak jak na początku było mi bez tej swobody ciężko, tak teraz jest mi ciężko z nią. Minęło kilka godzin, a ja już tęsknię za wojskiem – stwierdziła Marianna Schreiber. Dodała, że w trudniejszych momentach mogła liczyć na wsparcie koleżanek i kolegów, których poznała podczas szkolenia. Nie ukrywa również, że początkowo trudno było jej się przystosować do tego, że wszystkie aktywności były co do minuty zaplanowane, a na to nałożyła się tęsknota za córką i rodziną.

Marianna Schreiber: Czeka mnie rozmowa z mężem

Podczas składania przysięgi Mariannie Schreiber towarzyszyła jej rodzina, w tym mąż. – Powiedział mi, że wspiera mnie, że bardzo mu się podoba ta decyzja i jeżeli tylko chcę kontynuować, to on będzie mnie wspierał – przekazała.w rozmowie z o2.pl.

– Czeka mnie rozmowa z mężem i dzisiaj i jutro na ten temat. Nie mieliśmy dużo kontaktu, bo tam nie da się w ciągu dnia korzystać z telefonu w ogóle. Więc mamy bardzo dużo do nadrobienia – dodała. Marianna Schreiber nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, czy zamierza kontynuować swoją wojskową drogę, ale jednocześnie przyznała, że myśli o kursie oficerskim.

