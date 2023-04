Alarmujący raport Straży Granicznej. Agresywna grupa rzucała kamieniami

Straż Graniczna przekazała, że w sobotę 22 kwietnia do Polski z terytorium Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 114 osób, m.in. obywatele Erytrei i Egiptu. 67 osób zawróciło na terytorium Białoruś na widok patroli. Na odcinku w Białowieży grupa 20 agresywnych migrantów rzucała w służby kamieniami. Pogranicznicy zatrzymali za pomocnictwo dwóch obywateli Gruzji, obywatela Łotwy i Ukrainy.

Śmierć przy granicy z Białorusią. Znaleziono ciało migranta

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej nie ustaje. W ostatnim czasie służby informują, że codziennie grupy liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu migrantów starają się nielegalnie dostać do naszego kraju, a pogranicznicy zatrzymują za pomocnictwo osoby, które starają się im w tym pomóc. Przy granicy z Białorusią dochodzi też do tragedii.

W sobotę po godz. 14 policjanci otrzymali zgłoszenie o ciele znalezionym w okolicach wsi Istok w gminie Dubicze Cerkiewne. Miejscowość znajduje się na obrzeżach Puszczy Białowieskiej.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności procesowe, w tym identyfikacyjne – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci mężczyzny będzie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. Jego tożsamość nie jest znana.

Niebezpieczne konsekwencje miało przewożenie migrantów w okolicach Białowieży. Około godz. 2 w nocy patrol Straży Granicznej chciał skontrolować samochód na gdańskich tablicach rejestracyjnych. Mężczyzna prowadzący auto się jednak nie zatrzymał, a nawet przyśpieszył, uciekając w kierunku Hajnówki. W końcu rozbił się na drzewie. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby wciągnąć poszkodowane osoby z samochodu. Kierowca i czterech pasażerów trafili do szpitala.

