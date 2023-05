Będzie jeszcze jeden przedmiot na maturze? Pomysłodawcy pokazali arkusz

Za pomysłem matury z WF-u stoją Akademia Wychowania Fizycznego i firma Decathlon. Jak podkreślają, u podstaw tego projektu legły niepokojące statystyki, dotyczące przybierania na wadze naszego społeczeństwa.

Mariusz Lewandowski twarzą „sportowej matury”

„Według najnowszych badań Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Na ten stan rzeczy składa się wiele czynników, ale kto, jeśli nie szkoła powinna zadbać o kształtowanie zdrowych postaw i nawyków młodych ludzi w Polsce?” – pytają w liście do ministra edukacji i nauki inicjatorzy akcji.

Twarzą kampanii wprowadzenia WF-u na matury jest Mariusz Lewandowski, medalista mistrzostw świata i Europy w biegach na 800 i 1500 metrów. W rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl podkreślał, że trzeba przynajmniej rozpocząć tego typu dyskusję.

Matura z WF-u odpowiedzią na problem młodzieży?

– Musimy o tym rozmawiać, a już teraz widać, że temat wzbudza olbrzymie emocje – zaznaczał. – Jeżdżę po szkołach i widzę, jak dużym problemem są dla dzieci podstawowe ćwiczenia. To już norma, że dzieci nie są w stanie wykonać choćby jednego podciągnięcia na drążku czy przewrotu w przód. Jestem tym załamany – przyznał.

Nie wiadomo jednak, jak wprowadzenie dodatkowego przedmiotu na maturze miałoby pomóc w promowaniu sprawności fizycznej wśród uczniów. Zwłaszcza, że byłby to egzamin dodatkowy, a nie obowiązkowy.

Wśród pytań zamkniętych, które zaprezentowano na przykładowym arkuszu, mamy np. pytanie o kształt pola bramkowego w piłce ręcznej, pozycję spaloną w piłce nożnej, pytanie o bieg na orientację czy polecenie powiązania techniki dwutaktu z konkretnym sportem.

Apel do MEiN ws. matury z WF-u

„Bo sport w szkole powinien być traktowany serio. A wychowanie fizyczne tak samo, jak inne przedmioty. Zróbmy z WF-u przedmiot, który ma sens. I wprowadźmy go na maturę jako przedmiot dodatkowy” – piszą pomysłodawcy matury z WF-u. „Wychowanie fizyczne to także wiedza, umiejętności i zdrowe nawyki, które przełożą się na długość i lepszą jakość życia. A dla niektórych, kto wie – być może zawodowa przyszłość. Dlatego zmieńmy WF tak, by chciało się na nim być. Zacznijmy traktować go tak samo jak inne przedmioty i wprowadźmy go na maturę” – dodają.

