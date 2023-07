PE zaniepokojony sytuacją w Polsce. Przyjęto rezolucję ws. wyborów

Parlament Europejski nie kryje zaniepokojenia z powodu sytuacji w Polsce. We wtorek 11 lipca europosłowie przyjęli „rezolucję w sprawie prawa wyborczego, komisji śledczej i praworządności w Polsce". Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się 472 eurodeputowanych, 136 było przeciw a 16 wstrzymało się od głosu.

W rezolucji wspomniano m.in. o kontrowersyjnej ustawie lex Tusk, na mocy której ma zostać powołana komisja do zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. W rezolucji podkreślono, że nie ma wątpliwości, że ustawa jest wymierzona w opozycję, a przede wszystkim w Donalda Tuska.

PE ostro o lex Tusk

„Parlament Europejski wzywa polskie władze, aby uchyliły tę ustawę lub przynajmniej zawiesiły jej obowiązywanie do czasu wydania przez Komisję Wenecką pilnej opinii na wniosek Komitetu Monitorującego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz by wprowadziły zmiany do ustawy zgodnie z tą opinią” – głosi rezolucja.

„Jeśli ustawa pozostanie w mocy, Komisja Europejska powinna kontynuować przyspieszone postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowanie środków tymczasowych” – czytamy w treści dokumentu.

W dalszej części przyjętej przez PE rezolucji wspomniano o nowelizacji kodeksu wyborczego, która – zdaniem europosłów – „może dyskryminować głosujących poza granicami kraju”. Co więcej, w rezolucji zaznaczono, że „izba polskiego Sądu Najwyższego zajmująca się sporami wyborczymi nie może być uważana za niezawisły i bezstronny sąd”.

OBWE będzie monitorować wybory w Polsce?

Parlament Europejski wezwał polskie władze do „dostosowania sposobu przeprowadzania wyborów do standardów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz innych międzynarodowych zobowiązań i standardów demokratycznych”. Zaapelował również o zorganizowanie pełnowymiarowej misji obserwacji wyborów parlamentarnych w Polsce.

W tym kontekście warto przypomnieć, że już miesiąc temu szefowie pięciu głównych frakcji Parlamentu Europejskiego już przed miesiącem podpisali wspólny apel do OBWE o przeprowadzenie pełnowymiarowej misji obserwacyjnej podczas wyborów w Polsce. W odpowiedzi zarekomendowano jedynie wysłanie do Polski ograniczonej misji obserwacyjnej – oddelegowanie 18 długoterminowych obserwatorów z państw OBWE, by „śledzić proces wyborczy w całym kraju".