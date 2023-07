Robert Nowaczyk nie żyje. „Rekin reprywatyzacji” miał 55 lat

Robert Nowaczyk zmarł w ubiegły czwartek, 13 lipca.

Głośna sprawa ws. działki na pl. Defilad w Warszawie

Nie podano do publicznej wiadomości, co było przyczyną śmierci. Nowaczyk był określany w wielu publikacjach medialnych jako „rekin reprywatyzacji”. On sam stwierdził, że jest „tylko skromnym adwokatem i inwestorem”.

– Otrzymałem informację od rodziny, że dziś około godziny 14 odszedł Robert Nowaczyk – potwierdził w rozmowie z TVN Warszawa adwokat Jacek Gutkowski, pełnomocnik zmarłego.

Wśród klientów Nowaczyka znajdowały się m.in. osoby, które starały się o przejęcie działki na pl. Defilad, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki. Przed wojną znajdowała się tam kamienica przy ul. Chmielnej 70. To właśnie nagłośnienia tej sprawy przez media w 2016 r. uznaje się za wybuch afery reprywatyzacyjnej w stolicy.

Zwrot nieruchomości i miliony zł odszkodowań

Przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. dzikiej reprywatyzacji Patryk Jaki podkreślał, że Nowaczyk był kluczowym świadkiem w badanej aferze. Adwokat wziął udział w 46 procesach zwrotu nieruchomości w Warszawie.

Z wyliczeń Gazety Wyborczej wynika, że stołeczny ratusz wypłacił klientom Nowaczyka z tytułu odszkodowań ok. 96 mln zł i zwrócił ponad 40 kamienic i działek. Warto dodać, że adwokat sam inwestował w roszczenia, np. prawa do budynku i dwóch działek przy pl. Zamkowym.

Działania prokuratury wobec Nowaczyka

Podczas posiedzenia wspomnianej komisji weryfikacyjnej Nowaczyk stwierdził, że łączna kwota zgłoszonych przez niego roszczeń wynosiła blisko miliard zł. W 2018 r. prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Nowaczyka.

Śledczy zarzucili mu przede wszystkim niekorzystne rozporządzenie mieniem spadkobierców dawnego właściciela nieruchomości przy Morszyńskiej 27 oraz nieruchomości w Kościelisku.

