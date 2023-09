Ten elektorat zapewni władzę. Sierakowski: „Głosuje, ale się brzydzi”

– To najkrótsza definicja elektoratu cynicznego: głosuje na partię, której się brzydzi. Brzydzi się telewizją publiczną, propagandą, nepotyzmem, tymi wszystkimi rzeczami, doskonale wie, o co chodzi… To są często ludzie, którzy nawet woleliby inaczej, ale czują się postawieni w takiej sytuacji, że praktycznie nie mają wyboru. Trochę łapią, co dają i uciekają – mówi w podcaście „Wprost Przeciwnie” Sławomir Sierakowski, socjolog, redaktor naczelny „Krytyki Politycznej”, współautor – razem z Przemysławem Sadurą – książki „Społeczeństwo populistów”.

Paulina Socha-Jakubowska: „Kwestię niskiego zaufania społecznego uważamy za grzech pierworodny polskiej polityki" – piszecie w podsumowaniu waszej książki. Sławomir Sierakowski: To taka miękka kwestia, więc ona była rzadko badana, rzadko zauważana, a tymczasem jest to sprawa absolutnie fundamentalna, bo to jest właściwie o więziach społecznych, o relacjach między nami (…).