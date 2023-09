22-latek zatrzymany na lotnisku. Zdewastował kaplicę i przewrócił krzyż

Do zdarzenia doszło we wtorek, 12 września na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach. Pracownik Służby Ochrony Lotniska powiadomił oficera dyżurnego Komisariatu Policji w Zabierzowie o ujęciu mężczyzny, który zdewastował lotniskową kaplicę.

Kraków. Obcokrajowiec zdewastował kaplicę

„Na miejsce niezwłocznie został wysłany patrol” – przekazała Policja Małopolska. Funkcjonariusze ustalili, że podejrzany to 22-letni obcokrajowiec. Młody mężczyzna miał wtargnąć do kaplicy, a następnie przewrócić krzyż, rozsypać znajdujące się tam kwiaty oraz ściągnąć obrus z ołtarza. Podejrzany miał również szarpać za tabernakulum, po czym podjąć próbę opuszczenia lotniska.

W pobliżu wejścia do terminala został ujęty przez pracownika SOL, który pilnował go do czasu przyjazdu policji. „Funkcjonariusze przejęli i zatrzymali 22-latka” – poinformował zespół prasowy. Nagranie z doprowadzenia mężczyzny do komisariatu zostało udostępnione na stronie Policji Małopolskiej. „Ma kajdanki na ręce trzymane z tyłu, dwóch umundurowanych funkcjonariuszy z obu stron trzyma chwytem zatrzymanego” – czytamy w deskrypcji. Podejrzany trafił do pomieszczenia dla zatrzymanych, w którym spędził całą noc.

22-latkowi grozi do pięciu lat więzienia

W środę, 13 września mundurowi przedstawili 22-latkowi dwa zarzuty. Oskarżyli go o „obrazę uczuć religijnych poprzez znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych oraz usiłowanie zniszczenia mienia”.Obcokrajowiec przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił mundurowym, że jego postępowanie wynikało ze stanu upojenia alkoholowego.

Za złamanie art. 196 Kodeksu karnego o obrazie uczuć religijnych polski ustawodawca przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności. Z kolei za usiłowanie zniszczenia mienia podejrzany może zostać ukarany grzywną, ograniczeniem wolności bądź aresztem. Jak przekazała Policja Małopolska, w sumie „grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności”.

