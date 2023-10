Krakowscy pseudokibice zatrzymani. Zaatakowali 33-latka maczetą

Prokuratura postawiła zarzuty w związku z brutalnym atakiem do którego doszło w sobotę przy ul. Kraszewskiego w Skawinie – poinformowało w poniedziałek RMF FM. Dwóch mężczyzn – 21-latek i 29-latek – brutalnie zaatakowali i wielokrotnie ranili maczetą 33-latka. Najpewniej powodem były porachunki dwóch grup pseudokibicowskich.

Z zabezpieczonego przez śledczych nagrania wynika, że jeden ze sprawców „używając maczety zadał 23 ciosy najpierw stojącemu, a potem leżącemu nieruchomo pokrzywdzonemu”. – Pokrzywdzony w stanie krytycznym znalazł się w szpitalu – przekazał w rozmowie z RMF FM prokurator Rafał Babiński z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jak ustalił reporter radiostacji stan ofiary nadal jest krytyczny. Konieczne było przyszycie mężczyźnie odciętych części twarzy.

Najpewniej chodziło o „porachunki pseudokibiców”

Prokurator przekazał także, że z ustaleń policji wynika, że najpewniej było to „rozliczenie pomiędzy grupami przestępczymi, grupami pseudokibiców”. Babiński wskazuje tu na „bojówkę” Cracovii „Jude Gang” oraz skojarzonych z Wisłą Kraków „Skarksów”. – U jednego ze sprawców znaleziono dużą liczbę różnego rodzaju wlepek, różnego rodzaju symboli jednej z grupy pseudokibiców krakowskich – przekazał.

Niewykluczone, że już wcześniej doszło do podobnego zdarzenia z udziałem zatrzymanych. – Prokuratura aktualnie bada również wersję wskazującą na to, iż dopuścili się oni (red. zatrzymani) podobnego czynu, tylko już bez udziału maczety, w nieodległym czasie poprzedzającym to nieszczęśliwe zdarzenie – poinformował Babiński.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Po zatrzymaniu okazało się, że jeden z mężczyzn był pod wpływem alkoholu. W jego krwi wykryto 4 promile. Drugi, który używał maczety, był trzeźwy, jednak w jego mieszkaniu znaleziono „pewną ilość substancji psychoaktywnych”.

Obaj zatrzymany byli już wcześniej znani policji. Trzeźwy zatrzymany, który używał maczety, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwo. Drugiemu z nich, będącemu pod wpływem alkoholu, postawiono zarzut pomocnictwa w usiłowaniu zabójstwa.

