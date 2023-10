Tragiczny wypadek 84-letniej rowerzystki. Ksiądz i poseł KO w żałobie

We wtorek (24 listopada) w Bobrku w woj. małopolskim doszło do potrącenia 84-letniej rowerzystki przez samochód osobowy. Seniorka zmarła w nocy w oświęcimskim szpitalu. Poseł Marek Sowa i ksiądz Kazimierz Sowa poinformowali, że to była ich matka. Piszą o „niezawinionym potrąceniu”.

Jak informuje KPP w Oświęcimiu, policjanci ustalili w trakcie czynności na miejscu zdarzenia, że 56-letni kierowca, mieszkaniec gminy Chełmek w woj. małopolskim., prowadząc samochód marki Skoda, potrącił podczas wyprzedzania, jadącą w tym samym kierunku 84-letnią rowerzystkę. Kobieta trafiła do szpitala. W wyniku obrażeń zmarła dzisiejszej nocy. 84-letnia rowerzystka to matka posła Marka Sowy i księdza Kazimierza Sowy Okazuje się, że 84-letnia rowerzystka była matką posła Koalicji Obywatelskiej Marka Sowy oraz księdza Kazimierza Sowy. Bracia wydali w tej sprawie komunikat za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zwrócili się w nim do matki, dziękując jej oraz osobom wspierających ich w trudnych chwilach. Piszą także o „niezawinionym potrąceniu”. „Wczoraj przed północą zmarła nasza Mama, śp. Helena Sowa. Mama nie przeżyła wypadku, śmiertelnego jak się okazało w skutkach i niezawinionego potrącenia przez samochód, choć lekarze ze szpitala w Oświęcimiu do końca ratowali jej życie. Mama niedawno obchodziła swoje 84 urodziny. Towarzyszyliśmy jej naszą modlitwą i obecnością w ostatnich godzinach życia, ale trudno pogodzić się ze stratą kogoś tak kochanego i niezastąpionego jak Mama. Ból i strata przeszywają nasze serca. Kochana Mamo dziękujemy ci za wszystko. Odpoczywaj w pokoju! Ps. W imieniu swoim i braci dziękujemy za wyrazy otuchy i wsparcia” – czytamy na Facebooku posła Marka Sowy. facebook KPP Oświęcim informuje, że w trakcie dalszego postępowania śledczy ustalą dokładne okoliczności tragicznego wypadku drogowego z udziałem 84-latki. Czytaj też:

