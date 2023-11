Orkan Ciaran nadciąga do Polski. Uderzy w piątek wieczorem

Orkan Ciaran, który wywołał spustoszenie w Europie, zbliża się do Polski. W północno-zachodniej Europie spowodował ulewne deszcze, uszkodził domy, doprowadził do paraliżu komunikacyjnego. Zginęło już dziesięć osób, a dziesiątki zostało rannych.

Orkan Ciaran w piątek uderzy w Polsce

Orkan Ciaran w piątek uderzy w naszym kraju. Według szacunków meteorologów będzie jednak dużo słabszy niż w zachodniej Europie. Żywioł doprowadzi do zmiany pogody, temperatura lekko spadnie, będzie bardziej pochmurno i deszczowo. Na słupkach rtęci zobaczymy około 13 stopni w centralnej części Polski i aż 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju.

Porywy wiatru nie będą aż tak silne jak w Wielkiej Brytanii czy w Holandii. „Utrzyma się umiarkowany i dość silny wiatr. W rejonach podgórskich i Karpatach będzie silny. W całym kraju – porywisty” – powiedziała synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Spadnie około 20-300 mm wody.

Alerty dla południa kraju

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w czwartek 2 listopada wydało alerty dla południowych województw. Mieszkańcypołudniowych powiatów woj. dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem przed porywistym wiatrem i przerwami w dostawie prądu.

„Uwaga! Dziś i jutro (02/03.11) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" – brzmiał alert RCB.

Orkan Ciaran sparaliżował Europę

W północno-zachodniej Europie orkan wywołał chaos. Porywy wiatru osiągały nawet 200 km/h. W Wielkiej Brytanii władze odwołały wiele lotów i połączeń komunikacyjnych. Mieszkańcy wybrzeża otrzymali ostrzeżenia, by zostać w domu i nie zbliżać się do linii morza. Holenderskie linie lotnicze odwołały loty z i do Holandii.

We Francji ponad milion gospodarstw pozbawionych jest prądu. Panuje chaos komunikacyjny, zamknięte są szkoły. Władze apelowały do mieszkańców, by nie opuszczali bezpiecznych domów i omijali wybrzeże. Wydany jest tam czerwony alert, a fale w Zatoce Baskijskiej sięgają nawet 14 metrów.

