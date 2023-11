Orkan Ciaran nad Polską. RCB wydaje alerty. „Możliwe przerwy w dostawie prądu”

Silne wiatry spowodowane orkanem Ciaran nie ustępują. W piątkowe popołudnie specjalny alert przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) otrzymali mieszkańcy niemal połowy Polski. W sobotę alert skierowano do mieszkańców południowej części kraju. „Uwaga! W nocy i jutro (4/5.11) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – ostrzega RCB.

Sobotni alert dotyczy mieszkańców części województw śląskiego (w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim), małopolskiego (w powiatach: gorlickim, limanowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, Nowy Sącz, suskim, tatrzańskim, wadowickim) oraz podkarpackiego (w powiatach: bieszczadzkim, jasielskim, Krosno, krośnieńskim, leskim, sanockim).

RCB radzi, aby usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, a także przygotować oświetlenie zastępcze, ponieważ wiatr może uszkodzić linie energetyczne. „Pamiętaj aby uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu” – dodano w komunikacie.

Orkan Ciaran nad Europą

Orkan Ciaran, który w piątek nawiedził Polskę, od kilku dni sieje spustoszenie w Europie. W jej północno-zachodniej części uszkodził liczne budynki i spowodował ulewne deszcze doprowadzając do paraliżu komunikacyjnego. Zginęło już co najmniej dziesięć osób, a kilkadziesiąt innych zostało rannych. W piątek rano świat obiegły przerażające zdjęcia z Włoch, gdzie orkan uderzył w czwartkowy wieczór. Akcje ratunkowe trwały całą noc. W regionie Toskanii zginęły co najmniej trzy osoby. Intensywność, z jaką uderzył orkan, określana jest jako najwyższa od 15 lat.

W Polsce do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach porannych w sobotę, 4 listopada. Jak podała Interia, około godziny 6:30 karetka przewożąca 90-letniego pacjenta uderzyła w powalone na ulicę drzewo. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdził w rozmowie z serwisem, że mężczyzna zmarł.

