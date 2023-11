Zgrzyt i chaos przed Marszem Niepodległości. Wykluczono głównego organizatora

„Jeszcze Polska nie zginęła” – pod takim hasłem 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie organizowany przez narodowców Marsz Niepodległości. Manifestacja po raz pierwszy jest organizowana przez nowy zarząd. Z funkcji szefa stowarzyszenia Marsz Niepodległości w atmosferze skandalu odchodził Robert Bąkiewicz.

Marsz Niepodległości 2023 w atmosferze chaosu

Pod adresem nowych władz organizacji pojawiły się zarzuty o upartyjnienie manifestacji i promowanie Ruchu Narodowego, który jest częścią Konfederacji. – To nie jest tak, że my wyprowadzamy stowarzyszenie w stronę Ruchu Narodowego. Ruch wyrósł właśnie z Marszu Niepodległości. Koledzy, którzy teraz są posłami, wywodzą się z RN i tam stawiali pierwsze kroki w polityce. Za czasów Roberta Bąkiewicza Marsz zaczął tracić swój charakter narodowy, a ówczesne władze kierowały się w stronę partii centrowej, czyli PiS – tłumaczył prezes Bartosz Malewski.

Organizator wykluczony z Marszu Niepodległości

Tymczasem na kilka dni przed Marszem Niepodległości doszło do kolejnego zamieszania. Tym razem chodzi o udział w demonstracji tzw. Straży Niepodległości. Formacja twierdzi, że została wykluczona z tegorocznej manifestacji.

„W wyniku partyjnych rozgrywek wewnątrz stowarzyszenia zostaliśmy – jako Straż Marszu Niepodległości – odsunięci od organizacji tego wspaniałego wydarzenia. Tym samym Marsz Niepodległości przestał być wydarzeniem oddolnym, organizowanym przez niezależną od organizacji partyjnych – Straż Marszu Niepodległości. Zamiast tego, stał się częścią partyjnego wydarzenia Ruchu Narodowego” – napisano w oświadczeniu.

Członkowie Straży MN stwierdzili, że są „zażenowani próbami budowania fałszywej narracji przez obecnych członków zarządu stowarzyszenia Marsz Niepodległości, jakoby faktycznymi organizatorami Marszu Niepodległości byli partyjni aktywiści tworzący obecnie zarząd”. Formacja dodała, że „w ostatnich miesiącach przez działania partyjnych aktywistów, doszło do wykluczenia ze stowarzyszenia niemal wszystkich członków sztabu Straży Marszu Niepodległości”.

Straż Marszu Niepodległości – co to jest?

W dalszej części komunikatu podkreślono, że „to właśnie założona 12 lat temu Straż MN przez lata aktywnie przyczyniała się do profesjonalizacji organizacji i zabezpieczenia Marszu Niepodległości, co stanowiło wkład w kultywowanie polskich tradycji patriotycznych a środowiska współtworzące formalnie stowarzyszenie Marsz Niepodległości ograniczały się do kluczowych decyzji politycznych takich jak hasło marszu czy lista zapraszanych gości i organizacji”.

Czytaj też:

Bąkiewicz broni się ws. sławienia faszystów. „Mowa o Chrystusie”Czytaj też:

PiS nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości. Organizuje własną demonstrację