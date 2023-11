„To nie jest straceńcza misja”. Kaczyński o najbliższych planach PiS

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego utworzenie rządu przez obecnego premiera Mateusza Morawieckiego "nie jest misją straceńczą".

- Najwyżej może się skończyć tym, że nie uda się uzyskać wotum zaufania, co w demokracji nie jest niczym szczególnym. Ta misja będzie odwoływała się do faktów, do sytuacji w Unii Europejskiej. Będzie się odwoływała do realnych interesów formacji politycznych, które niekoniecznie muszą być zbieżne z interesami PO. Ostateczne decyzje co do oceny interesów podejmują szefowie tych formacji - powiedział w rozmowie z PAP.

