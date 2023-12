Znowu niebezpiecznie na granicy z Białorusią. Atak na polskie patrole

Straż Graniczna poinformowała w codziennym raporcie, że 30 listopada na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych migranci forsowali granicę polsko-białoruską w 23-osobowej grupie. Jeden cudzoziemiec na widok polskich patroli zawrócił w głąb Białorusi. Ujawnieni obcokrajowcy, którzy przekroczyli granicę Polski wbrew przepisom, pochodzili z różnych rejonów świata: Syrii, Afganistanu, Nepalu, Bangladeszu i Pakistanu.

Migranci odpuścili na niecałą dobę

Dodatkowo na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych grupa 10 agresywnych osób rzucała palącymi się gałęziami w kierunku polskich patroli. Podczas ataku nikt nie doznał obrażeń. 24 godz. wcześniej na granicy polsko-białoruskiej po raz pierwszy od sierpnia 2021 r. nie zaobserwowano żadnych migrantów próbujących dostać się nielegalnie do naszego kraju.

Prof. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych tłumaczyła Wprost.pl, że brak migrantów wynika z zimowej pogody i niskich temperatur oraz działań podejmowanych przez nasz kraj – np. zaporę na granicy z Białorusią. Eksperta dodała, że teraz testowane są także inne państwa – Finlandia jako nowy członek NATO.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Z kolei we wtorek w rejonie odcinku ochranianym przez placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych wbrew przepisom do Polski usiłowało się dostać 18 osób – 11 obywateli Afganistanu, trzech Nepalu, dwóch Pakistanu i jeden obywatel Indii. Łącznie w 2023 roku ujawniono migrantów pochodzących z co najmniej 52 państw.

W listopadzie bieżącego roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali 1 483 próby przekroczenia polsko-białoruskiej granicy wbrew przepisom. Z kolei od początku tego roku takich prób było ponad 25 tys.

Czytaj też:

„Łukaszenka chce rozpocząć grę z nowym polskim rządem”. Białoruski opozycjonista ostrzegaCzytaj też:

Błaszczak reaguje na deklarację Hołowni. „Tryumf Putina i Łukaszenki”