Szykuje się rewolucja w TVP. Projekt uchwały trafił do Sejmu

Grupa posłów złożyła w Sejmie projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Przedstawicielem wnioskodawców został Bogdan Zdrojewski a pod projektem podpisali się parlamentarzyści KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy.

Projekt składa się z dwóch części – ukazania dramatycznego stanu mediów publicznych pod kątem formalno-prawnym oraz opis merytorycznych przykładów działania mediów publicznych. – Wszyscy chcielibyśmy, żeby w Wigilię nie tylko zwierzęta, ale także media publiczne mówiły ludzkim głosem – powiedział przewodniczący sejmowej Komisja Kultury i Środków Przekazu Bogdan Zdrojewski (KO).

W projekcie uchwały zaznaczono, że Sejm wzywa wszystkie organy państwa do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową.

W szczególności wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek realizujących misję publiczną radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale i zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym a więc do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych – czytamy w treści projektu uchwały.

Autorzy projektu dodali, że Sejm zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach funkcjonowania państwa.

W uzasadnieniu zaznaczono, że w okresie poprzednich dwóch kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, publiczna radiofonia i telewizja oraz Polska Agencja Prasowa całkowicie utraciły swoją misję i rolę określoną przez prawo oraz społeczną potrzebę dostępu do rzetelnej, bezstronnej informacji i taki stan ma miejsce do dzisiaj

