Wichury nad Polską. RCB wydaje alerty, strażacy interweniowali ponad 2700 razy

Przez Warszawę przeszła w piątek gwałtowna burza śnieżna, słychać było wyładowania, a na ulicach w przeciągu kilku minut zrobiło się biało. Jak informuje IMGW, w ciągu ostatniej doby najsilniej wiało na Ścieżce (ponad 180 km/h), a także Kasprowym Wierchu, w Kołobrzegu i Ustce (ponad 100 km/h). Porywy osiągające prędkość ponad 86 km/h odnotowano w Legnicy, Szczecinie i Łebie, zaś niemal 83 km/h wiało m.in. w Koszalinie i Kłodzku. Ponad 79 km/h wiało w Poznaniu i Świnoujściu.

IMGW prognozuje, że to nie koniec wichur. „W nocy pochmurno. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3°C na wschodzie do 1°C nad morzem. Miejscami ślisko. Wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, nad morzem do 100 km/h, a w Sudetach do 130 km/h, powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne” – brzmi prognoza na noc z piątku na sobotę.

Strażacy interweniowali ponad 2700 razy

W całym kraju doszło do wielu niebezpiecznych sytuacji. We Wrocławiu w okolicy Uniwersytetu Ekonomicznego drzewo spadło na jadący samochód. Jechały nim cztery osoby, z których jedna trafiła do szpitala. W Opolu wiatr zerwał część dachu w budynku, w którym mieści się regionalna rozgłośnia Polskiego Radia. Również w Opolu przewrócił się metalowy maszt. We wsi Włyknówko (woj. pomorskie) wiatr zerwał dach z budynku szkoły. Z kolei w Emilianowie niedaleko Bydgoszczy na drodze krajowej numer 10 drzewo przewróciło się na samochód. Jedna osoba została ranna.

„Do godz. 16:00 w piątek 22 grudnia na terenie kraju odnotowano łącznie 2738 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru, opadów deszczu i śniegu. Najwięcej zdarzeń: zachodniopomorskie 739, wielkopolskie 436, pomorskie 290 dolnośląskie 279” – informuje w komunikacie Państwowa Straż Pożarna.

Alerty na najbliższą noc i sobotę wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! W nocy i jutro (22/23.12) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – ostrzegło RCB mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Czytaj też:

Niebezpieczna sytuacja na lotnisku. Samolot zaczął się przemieszczaćCzytaj też:

Orkan Ciaran nad Polską. RCB wydaje alerty. „Możliwe przerwy w dostawie prądu”