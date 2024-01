Spotkanie u Andrzeja Dudy ws. TVP. Jest szansa na kompromis między prezydentem a rządem?

Prawo i Sprawiedliwość organizuje 11 stycznia protest przeciwko likwidacji mediów publicznych. Politycy opozycji chcą, żeby przeciwnicy zmian w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej stawili się tego dnia przed budynkiem Sejmu. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego manifestacja będzie kluczowa dla „obrony wolności słowa, obrony wolności mediów”. Jeszcze przed tym wydarzeniem ma odbyć się spotkanie w Kancelarii Prezydenta, o czym informuje Interia.

Andrzej Duda wystosował imienne zaproszenia dla wszystkich członków Rady Mediów Narodowych. Do rozmów o tym, co wydarzyło się po decyzji Bartłomieja Sienkiewicza mają porozmawiać we wtorek, 9 stycznia o godzinie 12. Robert Kwiatkowski powiedział Interii, że spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów na temat sytuacji mediów publicznych.

Spotkanie u prezydenta Andrzeja Dudy. Członkowie RMN porozmawiają o mediach publicznych

– Prezydent jako jedyny w obozie opozycyjnym ma w temacie mediów publicznych pole manewru – mówi Kwiatkowski licząc na to, że Andrzej Duda przedstawi własne propozycje dotyczące mediów publicznych. – Chciałbym usłyszeć, czy jest jakieś pole do kompromisu między prezydentem a obozem rządzącym – dodaje.

Co Polacy sądzą o metodach przeprowadzenia zmian w mediach publicznych? Z jednego z ostatnich sondaży wynika, że popiera je także część wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

Tymczasem śledztwo prokuratury w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza rozwija się w szybkim tempie. Poinformowano o jego wszczęciu przed tygodniem, a już w czwartek 4 stycznia dziennikarze dowiedzieli się o posiadanym przez służby zapisie z kamer monitoringu z tego właśnie resortu.

