Jarosław Kaczyński żartował z wicepremiera. „Tygrys”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę spotkał się z sympatykami w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Były wicepremier ds. bezpieczeństwa mówił o groźbie eskalacji ze strony Rosji oraz o kontraktach zbrojeniowych. W pewnym momencie wspomniał o obecnym ministrze obrony.

– Nowa władza daje nam Kosiniaka-Kamysza. Szanowni państwo, tygrys – żartował prezes PiS. Na sali rozległy się śmiechy.

– Wy się śmiejecie, a to groźne zwierzę. Wiecie, ile największy upolowany tygrys ważył? Prawie pół tony… Jak by tu wpadł… – mówił. Później prezes PiS wrócił do tematyki obronności. –Czy pan, który w gruncie jest człowiekiem od najgorszych zadań dla Tuska, czy jest w stanie to prowadzić? – pytał.

Wcześniej podczas wystąpienia Kaczyński kładł nacisk na kwestię zbrojeń.

Jarosław Kaczyński o swojej pozycji w partii. „Nie będę skromny”

– Musimy się potężnie zbroić. Dobrym przykładem jest Izrael. Po prostu dlatego, by odstraszyć. Lepiej wydać więcej na armię – powiedział. – Wszedłem do rządu jako wicepremier ds. bezpieczeństwa tylko po to, by przeprowadzić ten program. On nie był łatwy. Trzeba było mieć silną pozycję w polityce. Nie będę skromny, akurat ja taką pozycję w partii mam – mówił.

Prezes PiS nawiązał do słów Pauliny Kosiniak-Kamysz, która podczas konferencji prasowej w 2020 roku nazwała męża „tygrysem”.

