Kaczyński: Sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna. Jest ważny wniosek PiS

Wniosek jest wynikiem wcześniejszych zapowiedzi prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Podczas konferencji prasowej 31 października 2024 roku określił on stan ochrony zdrowia jako dramatyczny i wskazał na konieczność natychmiastowych działań.

Wotum nieufności dla minister zdrowia Izabeli Leszczyny?

Kaczyński podkreślił, że kryzys w służbie zdrowia jest częścią szerszego problemu związanego z finansami publicznymi, które, jego zdaniem, są zarządzane w sposób nieodpowiedzialny. Dodał, że obecna sytuacja wynika z politycznego przyzwolenia na nadużycia, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.

Wniosek o wotum nieufności ma zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 6 listopada 2024 roku i potrwa do 8 listopada. Decyzja o terminie debaty nad wnioskiem należy jednak do marszałka Sejmu.

Krytykują też lekarze i ratownicy medyczni

Działania minister Leszczyny krytykują nie tylko przedstawiciele PiS, ale również sami lekarze. Najwięcej kontrowersji wywołała jej wypowiedź na temat zarobków medyków. Minister stwierdziła, że niektórzy lekarze wystawiają faktury na kwoty sięgające 299 tys. zł miesięcznie, co wzbudziło oburzenie w środowisku medycznym. Lekarze domagają się ujawnienia pełnych danych i zaznaczają, że takie przypadki są odosobnione.

Kontrowersje budzą także planowane przez ministerstwo zmiany w kwalifikacji szpitali do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Nowe przepisy dotyczące oddziałów położniczych uwzględniają minimalną liczbę porodów oraz odległość do najbliższego oddziału. Minister Leszczyna zapewniła, że każda kobieta oczekująca na poród będzie mogła po zmianach dostać się do szpitala karetką pogotowia, co spotkało się z krytyką ze strony ratowników medycznych.

Izabela Leszczyna objęła stanowisko ministra zdrowia w grudniu 2023 roku. Wcześniej pełniła funkcję wiceministra finansów w latach 2013–2015 oraz była wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Jej nominacja na stanowisko ministra zdrowia była zaskoczeniem dla wielu, gdyż nie posiada wykształcenia medycznego ani doświadczenia w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.

