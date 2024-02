Bosak podsumował spotkanie z prezydentem. „Wykazał otwartość na nasze propozycje”

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy z Krzysztofem Bosakiem i Stanisławem Tyszką, w którym udział wzięli również Małgorzata Paprocka i Marcin Mastalerek. Tematem rozmowy był tzw. reset konstytucyjny. Jeszcze przed wydarzeniem wicemarszałek Sejmu przypomniał, że ten pomysł został sformułowany w poprzedniej kadencji parlamentu.

– Rozmawialiśmy o przygotowaniu poprawek do konstytucji, które zakończą chaos w państwie, które zakończą wzajemne negowanie składów naczelnych ciał konstytucyjnych takich jak: TK, Sąd Najwyższy, KRS. Konfederacja proponuje reset konstytucyjny, a więc w drodze kompromisu przyjęcie poprawek do konstytucji, które uprzednio muszą zostać uzgodnione, a następnie większością konstytucyjną przegłosowane. Wyłaniałyby nowe, niepartyjne składy tych najważniejszych ciał oraz pozwalałyby zakończyć spór i przywrócić uznawanie konstytucyjne TK, Sądu Najwyższego i KRS przez wszystkie siły polityczne – powiedział Krzysztof Bosak.

Bosak podsumował spotkanie z prezydentem Dudą. Zostanie powołana grupa robocza?

Polityk Konfederacji poinformował, że spotkanie z prezydentem ocenia jako „dobre, konstruktywne”. – Prezydent wykazał otwartość na nasze propozycje. My proponujemy, żeby powołać forum złożone z prawników, które rozmawiałoby nad tymi propozycjami, które przedstawiamy i nad propozycjami, które przedstawiają inne partie – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Jak dodał, prezydent zapowiedział, że jeżeli taka grupa robocza zostanie powołana, to deleguje swojego przedstawiciela do uczestnictwa. – Traktujemy to jako dobry znak – podsumował polityk. Krzysztof Bosak zapowiedział również, że Konfederacja będzie starała się doprowadzić do rozmów z przedstawicielami innych ugrupowań.

Czytaj też:

Nowy sondaż prezydencki. Hołownia liderem, Trzaskowski bez awansu do drugiej turyCzytaj też:

Wybory prezydenckie w Warszawie. Ekspert dla „Wprost”: Ten kandydat wygraną ma w kieszeni