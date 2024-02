Ojciec Rydzyk przestrzega przed „globalną wojną”. Wezwał do modlitwy

Apel ojca Tadeusza Rydzyka został opublikowany na stronie Radia Maryja. Redemptorysta odwołał się do sytuacji na arenie międzynarodowej, a konkretnie rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także wspomniał o sytuacji w kraju.

– Wszyscy widzimy, jaka panuje sytuacja w Polsce i na świecie. Światu grozi globalna wojna. Jeżeli ktoś obserwuje, co się dzieje – to zauważa to. Bardzo blisko nas toczy się wojna, zagrażając także naszej egzystencji. Sytuacja wewnętrza w Ojczyźnie również jest trudna. Tym bardziej potrzeba pokoju, wzajemnego zrozumienia i wspólnego działania dla dobra wszystkich obywateli, naszej Ojczyzny, całego świata – powiedział.

O. Tadeusz Rydzyk zachęca do modlitwy. Wskazał termin

Ojciec Tadeusz Rydzyk zaprosił wiernych do uczestnictwa we mszy w intencji ojczyzny, która odbędzie się w niedzielę 10 marca o godz. 12 w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Będzie jej przewodniczył ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Po mszy odmówiona zostanie Litania Narodu Polskiego.

– Nasza gorąca modlitwa w dniu 10 marca niech będzie zachętą dla wszystkich Polaków do modlitwy za Ojczyznę: o rozwiązanie wszystkich trudnych problemów i o to, by Polacy byli jedną kochającą się rodziną; aby Pan Bóg osłonił nas, a Matka Boża, która dana jest ku obronie naszego Narodu – jeszcze raz pokazała swoją moc – podkreślił.

Oświadczenie KEP. Chodzi o protesty rolników

W piątek 23 lutego zostało opublikowane oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w związku z protestami rolników. Abp Stanisław Gądecki podkreślił, że trzeba zastanowić się nad przyczynami protestu rolników, które odbywają się w wielu krajach Unii Europejskiej.

„Generalnie mówi się o niekontrolowanym napływie żywności z zagranicy, z którą polscy rolnicy nie są w stanie konkurować cenowo. Z drugiej zaś, wskazuje się na unijną politykę tzw. zielonego ładu, która w odczuciu rolników stawia sobie za cel ograniczenie produkcji rolnej w Unii, lub niemal całkowitą jej likwidację. Rolnicy w związku z tym czują się zagrożeni – także z uwagi na zaciągnięte kredyty – perspektywą bankructwa i utraty swoich gospodarstw, które są dorobkiem pracy całych pokoleń. Ich dramatyczne położenie zasługuje na naszą uwagę i solidarność” – czytamy.

Czytaj też:

Kto wygra wybory samorządowe? W najnowszym sondażu jest wyraźny faworytCzytaj też:

Sikorski zmiażdżył przemówienie rosyjskiego ambasadora. „Tego nie wolno puścić płazem”