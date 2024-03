Oto „tarcza bezpieczeństwa” dla Polski. Najnowszy sondaż daje do myślenia

Dziś przypada 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO. Z tej okazji IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” przeprowadził sondaż, w którym zapytano respondentów, czy dzięki obecności Polski w NATO wzrosło bezpieczeństwo kraju.

58,6 proc. badanych wskazało odpowiedź – „zdecydowanie tak”, a 30,1 proc. – „raczej tak”. Łącznie to 88,7 proc. odpowiedzi. Osoby, które mają przeciwne zdanie, stanowią zatem zdecydowaną mniejszość. 0,8 proc. respondentów uważa, że dołączenie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego „zdecydowanie nie” wpłynęło w sposób pozytywny na bezpieczeństwo kraju, a 0,6 proc. – „raczej nie”. W sumie to 1,4 proc. głosów. 9,9 proc. badanych nie wie, w jaki sposób odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Andrzej Duda z konkretnym postulatem. Chodzi o środki na obronność

W poniedziałek 11 marca odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W trakcie wydarzenia Andrzej Duda zapowiedział, że zaproponuje, aby państwa NATO podjęły wspólne zobowiązanie co do zwiększenia wydatków na obronność. Prezydent przekazał, że ten temat będzie poruszał m.in. w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych.

– Uważam, że powinniśmy postawić taki postulat i chcę to zaproponować w najbliższym czasie, również podczas wizyty w Białym Domu. Będę o tym rozmawiał ze wszystkimi naszymi kolejnymi sojusznikami, także z sekretarzem generalnym NATO w kwaterze głównej. (Chodzi o to – red.), żeby państwa NATO wspólnie zdecydowały, żeby wymaganiem sojuszu było wydatkowanie 3 proc. PKB na obronność. To będzie granica, poniżej której absolutnie nie będzie zalecane schodzić – zapowiedział prezydent.

Andrzej Duda w wygłoszonym wieczorem orędziu podkreślił, że nie było i nie ma lepszego gwaranta bezpieczeństwa niż Sojusz Północnoatlantycki. – Polska jest dumna z bycia jego częścią od 25 lat – oznajmił.

