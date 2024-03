Awaria samolotu Andrzeja Dudy w USA. Prezydent musi zmienić plany

Andrzej Duda przebywa w Stanach Zjednoczonych. Głównym punktem wizyty były rozmowy z Joe Bidenem, w których uczestniczył również Donald Tusk. Wcześniej prezydent spotkał się w Kongresie z liderem większości w Senacie Charlesem Schumerem i liderem mniejszości Mitchem McConnellem oraz grupą towarzyszących senatorów.

W czasie całej wizyty Andrzej Duda wielokrotnie przypominał swój postulat, o którym wspomniał w czasie otwarcia posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o to, żeby państwa NATO zobowiązały się do wydawania 3 proc. PKB na obronność. Miałaby to być granica poniżej której „absolutnie nie będzie zalecane schodzić”.

Wizyta Andrzeja Dudy w USA

Z kolei dzień po spotkaniu z amerykańskim przywódcą Andrzej Duda poleciał do Georgii w południowo-wschodniej części USA. Głowa państwa odwiedziła elektrownię atomową im. Alvina W. Vogtle – największy tego typu obiekt energetyki jądrowej w Stanach Zjednoczonych. W planach prezydenta była również wizyta w Forcie Stewart, gdzie spotkał się z dowództwem i żołnierzami 3. Dywizji Piechoty Armii Amerykańskiej.

Andrzej Duda musiał zmienić plany. Awaria samolotu

Z ustaleń „Faktu” wynika, że polska delegacja w USA napotkała nieoczekiwane problemy. W Boeingu-737, którym podróżuje Andrzej Duda, wykryto usterkę. Awarii miał ulec system pokładowych monitorów dla załogi. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, samolot może wrócić do Polski, jednak nie może przewozić pasażerów.

W związku z tym Andrzej Duda i jego współpracownicy musieli skorzystać z drugiego, zapasowego samolotu. Maszyna ma mniejszy zasięg co oznacza, że konieczna będzie modyfikacja planów prezydenta. Piloci będą musieli wykonać międzylądowanie, aby uzupełnić zapasy paliwa. Przystanek jest planowany na Azorach. Docelowo Andrzej Duda leci do Brukseli, gdzie ma się spotkać z Jensem Stoltenbergiem, szefem NATO.

