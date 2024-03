Wniosek do sądu o zastosowanie kary porządkowej ws. Kaczyńskiego. Komisja podjęła decyzję

Jarosław Kaczyński na komisji śledczej ds. Pegasusa zapowiedział, że nie może wygłosić przyrzeczenia w pełnej formie. – Ja mam tutaj złożyć, według przepisów odnoszących się do działania komisji, przyrzeczenie. W tym przyrzeczeniu jest formuła mówiąca o tym, że muszę powiedzieć wszystko, co wiem. Ta część mojej wiedzy dotyczącej Pegasusa, która może być traktowana jako tajna lub nawet ściśle tajna, jest minimalna, można powiedzieć nawet marginalna. Ale jeżeli mam powiedzieć całą prawdę, to nie mogę złożyć takiego przyrzeczenia – powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński przed sejmową komisją śledzą ds. Pegasusa

– Jeżeli komisja jest gotowa przyjąć moje przyrzeczenie bez tego, że mówię wszystko, to je złożę, ale jeżeli z tym, to go nie złożę, bo nie mogę, bo jest to oczywiste złamanie prawa… Złożę przyrzeczenie, ale z pominięciem tego fragmentu – dodał lider Zjednoczonej Prawicy. – Nie przyrzekam tego, że powiem wszystko, co wiem, bo bez pozwolenia ze strony premiera nie mogę tego zrobić – kontynuował Kaczyński.

Prezes PiS powtórzył treść przyrzeczenia. – Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę… – mówił Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy nie chciał jednak powtórzyć słów „niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome”. – Tego nie mogę powiedzieć z tego względu, o którym mówiłem – podsumował.

Przegłosowano wniosek ws. kary wobec prezesa PiS

– Jako komisja nie odebraliśmy w sposób właściwy przyrzeczenia od świadka. Popieram wniosek formalny, aby na podstawie art. 12 skierować wniosek do sądu o zastosowanie kary porządkowej wobec świadka Kaczyńskiego – powiedział Marcin Bosacki. Potem z prośbą z takim wnioskiem zgłosił się Witold Zembaczyński.

Sroka poddała pod głosowanie wniosek o sformułowanie do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie świadka Jarosława Kaczyńskiego, który odmówił złożenia przyrzeczenia. Głosowało 11 członków komisji. „Za” było sześć osób, pięć przeciw i nikt się nie wstrzymał. Przewodnicząca podsumowała, że wniosek do sądu zostanie złożony, a ten rozstrzygnie spór.

