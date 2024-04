Zawiadomienie ws. Ziobry i Morawieckiego. „Jedno z największych przestępstw i przekrętów PiS-owskich”

Roman Giertych zorganizował konferencję prasową przed budynkiem Prokuratury Okręgowej po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę i Mateusza Morawieckiego. Polityk Koalicji Obywatelskiej wyjaśnił, że chodzi o „jedno z największych przestępstw i przekrętów PiS-owskich”, czyli zablokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.

– Przez wiele lat, miesięcy Polska czekała na środki unijne, które się nam należały, dlatego że na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zaciągnęliśmy razem z krajami unijnymi kredyt w postaci obligacji unijnych, który miał prowadzić do sfinansowania odbudowy gospodarki po epidemii – zaczął Giertych.

Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury ws. Ziobry i Morawieckiego. Znane szczegóły

Podkreślił, że kredyt zaciągnęły wszystkie kraje Unii Europejskiej. – Tymczasem Polska nie otrzymywała tych środków ze względu na to, że doszło do naruszenia zasad praworządności i mieliśmy do czynienia z zablokowaniem tych środków przez Komisję Europejską, wynikających z tego, że nie spełnialiśmy wymogów, na które zgodził się Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki – kontynuował szef Zespołu ds. Rozliczeń Rządów PiS.

Giertych tłumaczył, że to były premier zgodził się na to, aby powiązać wypłatę środków z KPO z praworządnością, której potem „specjalnie” nie przestrzegał. – Liczymy na to, że prokuratora podejmie szybkie działania – podsumował polityk KO.

KPO dla Polski

Polska z Krajowego Planu Odbudowy ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że pierwszy wniosek o płatność z KPO dla Polski został już zaakceptowany.

Czytaj też:

Pełczyńska-Nałęcz: 40 mld zł z KPO to szansa na lepszą jakość życia w miastachCzytaj też:

Kolej z niecierpliwością czeka na pieniądze z KPO. Czas na ich wydanie szybko się kurczy