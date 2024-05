Kierwiński ucina spekulacje. Opublikował wynik badania alkomatem

Na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się w sobotę uroczyste obchody Dnia Strażaka. Wśród gości był między innymi prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. To właśnie jego przemówienie wzbudziło największe kontrowersje. Nie tyle przez to, co mówił minister, ale w jaki sposób. Politycy PiS sugerowali, że Kierwiński mógł być pod wpływem alkoholu, jednak minister zapewniał, że w sprawie nie ma „drugiego dna”, a dziwny głos to efekt problemów technicznych z nagłośnieniem.

Aby uciąć spekulacje, Kierwiński poddał się badaniu alkomatem, którego wynik opublikował w mediach społecznościowych. Wszystko wskazuje na to, że minister był całkowicie trzeźwy. "Zanim wydacie wyrok posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego natychmiast udałem się na komendę Policji, gdzie zbadano mnie alkomatem. Wynik = 0,0. To co wydarzyło się na uroczystościach spowodowane było kwestiami technicznymi i pogłosem" – napisał polityk na portalu X.

