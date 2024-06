Niebezpieczna pogoda w ponad połowie kraju. RCB rozsyła alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla ponad pół Polski. Alerty obowiązują w 14 województwach. Pomarańczowe alerty obowiązują w całości w Małopolsce oraz części powiatów na Podkarpaciu, Śląsku i Ziemi Świętokrzyskiej. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW

Z kolei żółte ostrzeżenia wydano w całości dla Lubelszczyzny, Podlasia, Mazowsza, Warmii i Mazur oraz Ziemi Łódzkiej. Alerty będą również obowiązywać w niektórych powiatach woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz w powiatach kłodzkim i ząbkowickim na Dolnym Śląsku.

Ostrzeżenia 1. i 2. stopnia obowiązują od godz. 11.00 i będą ważne do północy. Aktualny stopień i długość alertów IMGW można śledzić na stronach Instytutu. Dodatkowo na mapie burzowej online można zobaczyć, gdzie jest burza. Radary burzowe pokazują błyskawice online w czasie rzeczywistym.

Alerty RCB dla czterech województw

Alert RCB o treści: „Uwaga! Dziś (3.06) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” został z kolei wysłany do mieszkańców czterech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego.

Termometry wskażą od 20 kresek na zachodzie do 25 stopni Celsjusza na wschodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, ok. 18 st. C. Wiatr będzie i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Jeśli chodzi o wpływ pogody na organizm człowieka w ciągu dnia w Polsce wschodniej, południowo-wschodniej i na wybrzeżu będzie przeważnie obojętny, a w ciągu dnia przejściowo pogorszy się do niekorzystnego. Na pozostałym obszarze warunki biometeorologiczne będą obojętne.

Czytaj też:

Skutki ulewy na Opolszczyźnie. Szpital zalany, przyjęcia na SOR wstrzymaneCzytaj też:

Piorun uderzył w dzieci na plaży. Trafiły do szpitala