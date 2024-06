Andrzej Duda zwróci się do obywateli. Będzie zachęcał Polki i Polaków do jednej rzeczy

„W czwartek, 6 czerwca o godz. 20:00 Prezydent RP Andrzej Duda wygłosi orędzie, w którym będzie zachęcał Polki i Polaków do udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, odbywających się 9 czerwca. Prezydent jest przekonany, że wysoka frekwencja daje silny mandat do skutecznego zabiegania o polskie sprawy w Unii Europejskiej” – zapowiedział w mediach społecznościowych sekretarz stanu w KPRP Wojciech Kolarski.

Sam Kolarski startuje w wyborach do europarlamentu z okręgu obejmującego woj. wielkopolskie. 3 czerwca z ludźmi w Grodzisku Wielkopolskim spotkał się Duda, który namawiał do udziału w wyborach. – Przede wszystkim proszę, żebyście państwo potraktowali to poważnie. To ma dzisiaj ogromne znaczenie dla przyszłości Rzeczypospolitej. Wybory mają znaczenie fundamentalne – przekonywał prezydent.

Wybory do europarlamentu. Andrzej Duda o obecności Polski w UE



– Można było jasno zobaczyć na przestrzeni ostatnich 20 lat naszej obecności w UE, jak silnie ta obecność wpływa także na nasze możliwości rozwoju, ale zarazem jak duże są wpływy płynące do nas z Europy. Oczywiście ktoś się uśmiechnie, powie: przede wszystkim pewnie myśli o tych pieniądzach, które w ramach funduszy europejskich tutaj wędrowały. Tak, oczywiście – mówił Duda.

– Niewykluczone, że Europa będzie się w sensie ustrojowym przekształcała w ciągu najbliższych lat. Niezwykle ważne jest to, aby zasiadali tam ludzie, którzy rozumieją politykę, znają się na polityce, mają doświadczenie polityczne, którzy nie mają kompleksów, umieją rozmawiać, negocjować i wiedzą, co to znaczy wchodzić ze swoim, kiedy rozgrywają się interesy wielkich. Bo jesteśmy duzi, ale nie jesteśmy najwięksi – zaznaczyła głowa państwa.

Czytaj też:

Fala kpin po wypowiedzi Andrzeja Dudy. „Wyobrażacie sobie państwo, ile to jest?”Czytaj też:

Jasna deklaracja szefa gabinetu Andrzeja Dudy ws. startu na prezydenta. Głowa państwa komentuje