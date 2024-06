Kaczyński zapowiedział nową inicjatywę. „Pieniędzy nie ma i nie będzie”

– Mamy w Polsce falę podwyżek, mamy VAT na żywność, to wszystko, co wiąże się ze zniesieniem tarcz, czyli podniesieniem cen energii, a to z kolei powoduje podniesienie innych cen. Mamy także nieco inne zjawiska jak na przykład obniżenie 14. emerytury o prawie 1000 zł. Mamy objawy tego, co sprowadza się do obniżenia stopy życiowej i co sprowadza się do tego, że można spokojnie powiedzieć, że zapowiedzi przedwyborcze PO, jej szefa, że nic co dane nie zostanie odebrane, były po prostu kłamliwe – wyliczał Jarosław Kaczyński podczas briefingu prasowego.

W ocenie prezesa PiS można powiedzieć wprost, że rządy jego formacji to Polska plus a obecne rządy to Polska minus. – To Polska zabierania, pieniędzy nie ma i nie będzie, to wszystko wraca – powiedział.

