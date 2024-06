Kaczyński zapowiedział nową inicjatywę. „Pieniędzy nie ma i nie będzie”

– Mamy w Polsce falę podwyżek. Mamy także nieco inne zjawiska np. obniżenie 14-tej emerytury o prawie 1 tys. zł. Mamy objawy tego wszystkiego, co sprowadza się do obniżenia stopy życiowej. Obietnice PO i jej szefa, że nic co dane nie zostanie odebrane były kłamliwe. Nasze rządy to "Polska Plus" ich rządy to "Polska Minus". Pieniędzy nie ma i nie będzie. My chcemy się czynnie przeciwstawić – stąd ta inicjatywa, która dzisiaj znajduje wstępny finał czyli złożenie podpisów u marszałka Sejmu – powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS poinformował, że jego ugrupowanie zebrało ponad 140 tys. podpisów pod projektem ws. zatrzymana podwyżek cen energii.

