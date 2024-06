Napięta sytuacja na granicy. Policjanci instruują żołnierzy, jak używać specjalnych tarcz

Mundurowi z Podlasia 4 czerwca przekazali, że patrolują rejon przyległy do pasa granicznego. Zajmowali się też m.in. kontrolowaniem pojazdów, a także zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom okolic. Nie jest to jednak jedyne ich zadanie. Jak dowiedziało się RMF FM, funkcjonariusze szkolą żołnierzy na granicy. Co konkretnie obejmuje ta współpraca?

Policjanci uczą żołnierzy nowych umiejętności. Mogą im się przydać na granicy

By dowiedzieć się, jak wyglądają ćwiczenia, dziennikarze skontaktowali się z podinspektorem Tomaszem Krupą – rzecznikiem prasowym Policji Podlaskiej. Wyjaśnił on, że są to szkolenia z zakresu taktyki działania pododdziałów zwartych. Uczą się oni m.in., jak odpierać szturmujących zaporę migrantów. Funkcjonariusze pokazują im, jak mają używać tarcz, co może być szczególne przydatne, gdy migranci postanowią obrzucić ich kamieniami czy konarami drzew, co dzieje się bardzo często. Na czas ćwiczeń żołnierze podzielili się na kilkudziesięcioosobowe zespoły.

Podinsp. Krupa zaznacza, że to jedynie pierwszy etap ćwiczeń. Przewidziano także drugi – ten jednak zostanie zorganizowany już w jednostkach wojskowych. Wezmą w nim udział żołnierze, którzy zostaną w przyszłości wysłani na granicę.

MON organizuje szkolenie dla młodych dorosłych. Po wszystkim otrzymają 6 tys. zł

W drugiej połowie maja ministerstwo obrony narodowej ogłosiło nabór do nowego programu – „Wakacje z wojskiem”. W ramach projektu każda osoba w wieku 18-35 lat może przejść szkolenie wojskowe – choć w tym wypadku dotyczy ono innego zakresu umiejętności i jest skierowane do zwykłych cywili, którzy mogą zdobyć umiejętności przydatne w razie wybuchu konfliktu zbrojnego.

Wojsko polskie organizuje trzy turnusy. Jeden z nich już się rozpoczął. Można jednak zgłaszać się na kolejne – drugi rozpocznie się 15 lipca, a trzeci – 19 sierpnia. Trwają 27 dni. Po wszystkim każdy uczestnik otrzyma 6 tysięcy złotych uposażenia. „Każdy turnus to strzelanie, przetrwanie w terenie, walka wręcz, taktyka wojskowa, szkolenia na pojazdach wojskowych” – podaje resort obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.

