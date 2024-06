Jej auto znaleziono zaparkowane w garażu. Tajemnicze zaginięcie 39-latki

Informacje w sprawie zaginięcia 39-latki przekazała za pośrednictwem Facebooka redakcja portalu Gdziekolwiek Jesteś (który oferuje pomoc i wsparcie dla rodzin osób zaginionych). „Uwaga, bardzo pilne – realne zagrożenie dla zdrowia lub życia” – podkreślono we wpisie.

„Proszę, odezwij się”

39-letnia kobieta ostatni raz przed tym, gdy zaginęła, za pośrednictwem jednej z aplikacji pisała z siostrą. Miało to miejsce około północy. Kilka godzin wcześniej również się kontaktowały – wówczas nie tylko pisały, ale prowadziły wideorozmowę. Wiadomo, że mieszkanka Gortatowa znajdowała się w samochodzie, ale nie zdradziła, jaki jest cel jej podróży.

Przypuszcza się, że kobieta późną nocą wróciła do domu, gdy reszta domowników już spała. Co dziwne, rano pojazd 39-latki znajdował się zaparkowany w garażu. W międzyczasie jednak słuch o niej zaginął. Jak podaje portal, od tamtej pory „jej telefon pozostaje nieaktywny”. „Natalia bardzo cię proszę, odezwij się, daj znak jakikolwiek znak, że wszystko ok i to wystarczy. Bardzo się o ciebie martwimy, co się z tobą dzieje. Jestem wręcz przerażona, więc proszę” – zwraca się do 39-latki jej pełna nadziei siostra.



Warto dodać, że bliscy kobiety nigdy nie spotkali się wcześniej z podobną sytuacją. Zawsze miała włączony telefon – co ma związek z dwoma kwestiami: zawodowymi (Panocha-Raczkiewicz jest specjalistką do spraw finansowych) i prywatnymi (jest mamą 10-latka).

Zaginiona ma ok. 172 cm wzrostu i długie, proste włosy. Ma też charakterystyczny tatuaż



Portal opublikował zdjęcia kobiety, a także udostępnił jej rysopis. 39-latka ma około 172 centymetry wzrostu, długie, proste włosy (w kolorze ciemny blond), niebieskie oczy i jest średniej budowy ciała. Ma też cechy charakterystyczne – na prawy przedramieniu duży tatuaż, przedstawiający jej psa rasy shar pei (w typie mastifa), a także pooperacyjną bliznę po cesarskim cięciu. Nie wiadomo, jak była ubrana w chwili zaginięcia, natomiast „najczęściej ubiera się elegancko” – wyjaśniono. Widać to także po zdjęciach.



39-latka na co dzień pracuje jako ekspert kredytowy. Na swojej stronie internetowej pisze, że ma 15-letnie doświadczenie w tym obszarze. Pomaga swoim klientom znajdować korzystne oferty ubezpieczeniowe.

Co zrobić, jeśli mamy jakiekolwiek informacje ws. mieszkanki Gortatowa, które mogą być przydatne służbom? Wystarczy udać się na najbliższy komisariat lub przekazać je za pomocą ogólnopolskiego numeru alarmowego 112.

