Żołnierze zatrzymani przy polskiej granicy nie strzelali do migrantów. „Tworzyli zagrożenie”

Ponad 40 strzałów ostrzegawczych mieli oddać żołnierze, którzy zostali zatrzymani pzy ganicy polsko-białoruskiej. Początkowo informowano, że wojskowi strzelali w kierunku migrantów, którzy nielegalnie próbowali dostać się do Polski. Aktualnie – jak wynika z informacji MON – cała trójka przebywa na wolności, chociaż dwóm żołnierzom przedstawiono zarzut i grozi im odpowiedzialność karna.

Nowe informacje, które rzucają zupełnie inne światło na sprawę, przedstawił Przemysław Wipler. Polityk Konfederacji podzielił się tym, co usłyszał podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – Okazało się, że to nie był pierwszy raz użycia w sposób nieprawidłowy broni przez tych konkretnych żołnierzy. Ich koledzy się bali, bo oni strzelali w kierunku nie tylko wycofującej się grupy osób, które forsowały granicę, ale też w kierunku, w którym byli ich koledzy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej – opisywał polityk.

Podobne wieści w sprawie zatrzymania przy granicy polsko-białoruskiej przekazał na antenie RMF FM Marek Sawicki. – Od kilku dni mamy już pełne materiały, że ci żołnierze nie strzelali do uchodźców przekraczających granicę, tylko strzelali także wzdłuż granicy, tworząc zagrożenia dla kolegów strzegących granicy – podkreślił poseł PSL. Parlamentarzysta dodał, że Donald Tusk miał pełną informację od służby wywiadu wojskowego i prokuratora krajowego co za incydent miał miejsce na granicy 29 marca. – Użycie broni, które miało miejsce i tak było ostro krytykowane jeszcze w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, dziś okazuje się, że przez tych żołnierzy było wykonane nieprawidłowo. Cała nagonka na Władysława Kosiniaka-Kamysza łącznie z raportowaniem, do jakiego wzywał pan Donald Tusk, okazała się dętą propagandą, zupełnie niepotrzebną – komentował.