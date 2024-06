Tragiczny finał poszukiwań Natalii Panochy. Jej mąż trafił do aresztu

Kobieta zaginęła w piątek około północy.

Dziennikarze przekazali, że 19 czerwca rano policja znalazła ciało kobiety, a także, że podjęto decyzję o zatrzymaniu jej męża. Mężczyzna w sobotę zawiadomił służby o zaginięciu 39-latki. Był także zaangażowany w poszukiwania.

Od piątku miała wyłączony telefon. Ostatni raz rozmawiała z siostrą

Jak podaje TVN24, decyzja o zatrzymaniu mężczyzny została uzgodniona z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu. Ciało mieszkanki Gortatowa znaleźli policjanci ze specjalnej grupy, która prowadziła czynności ws. 39-latki. Informacje te przekazał rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Panocha-Raczkiewicz po raz ostatni kontaktowała się ze swoją siostrą, z którą w piątek wieczorem prowadziła wideorozmowę. Kilka godzin później potem się wiadomościami tekstowymi. W sobotę poinformowała służby o zaginięciu kobiety. O tym, że zniknęła, poinformował w sobotę funkcjonariuszy także mąż 39-latki. Mężczyzna „brał osobiście udział w jej poszukiwaniach na pobliskich terenach” . – Niestety, nie może używać mediów społecznościowych, bo policja zabezpieczyła po zniknięciu Natalii wszystkie telefony i sprzęty komputerowe, jakie mieli w domu – powiedziała „Faktowi” siostra zaginionej.

„Gazeta Wyborcza” informowała we wtorek, że 39-latka chciała rozwodu. Niedawno miała przeprowadzić także rozmowę z mężem na ten temat. Jak informował dziennik – nie chciała rozwodu z orzeczeniem winy. Chciał rozstać się z nim w zgodzie. On sam miał przyjąć jej decyzję o chęci rozwiązania małżeństwa ze spokojem. Małżonkowie wciąż mieszkali w jednym domu. Mają też 10-letniego synka. 39-letnia ekspertka od finansów ostatnio zaczęła spotykać się z nowym partnerem. Służby wykluczyły jednak jego udział w sprawie.

W garażu zostawiła auto i wyszła z domu

W sobotę rano, w garażu, znaleziono auto kobiety. W budynku były także jej klucze i torebka. Nie znaleziono jednak portfela i dokumentów. Choć media i policja informowały o sprawie – służby prosiły o kontakt osoby, które wiedzą cokolwiek, co mogłoby pomóc w jej odnalezieniu – to jednak, jak informowała Wirtualna Polska, do funkcjonariuszy zgłaszali się jedynie jasnowidze.

