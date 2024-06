Auto potrąciło matkę i dziecko. 40-latka nie żyje, 5-latka jest w ciężkim stanie

Do zdarzenia doszło na terenie wsi Bilczyce (województwo małopolskie) – informuje RMF FM. 40-letnia kobieta wiozła na jednośladzie 5-letnie dziecko. W pewnym momencie zostali potrąceni przez nadjeżdżające auto.

40-latka nie żyje. Jej córeczka trafiła do szpitala

Niestety 40-ltka nie przeżyła wypadku. Jej 5-letnia córeczka natomiast została zabrana na pokład śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Załoga ratowników medycznych natychmiast poleciała z nią do placówki medycznej w stolicy Małopolski.

Przedstawiciel zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poinformował, że na miejscu trwają prace policji pod nadzorem prokuratora. Ustalane są okoliczności tragicznego zdarzenia. Komisarz Rafał Knapik przekazał, że jeden z uczestników wypadku, nim służby pojawiły się na miejscu, uciekł, ale zatrzymano go w jego miejscu zamieszkania. W pojeździe, którym potrącono 40-letnią kobietę, znajdowali się dwaj mężczyźni w wieku 36 i 52 lat.

O sprawie napisał także portal Małopolska Alarmowo. Młodszy kapitan Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przekazał redakcji, że do zdarzenia doszło wieczorem. Po tym, jak auto potrąciło kobietę wiozącą dziecko na rowerze, pojazd uderzył w drzewo.

Bilczyce. Jeden z mężczyzn także trafił do szpitala

Służby próbowały przywrócić kobiecie funkcje życiowe, przeprowadzając resuscytację krążeniowo-oddechową, lecz niestety nie przyniosło to skutku. Jeden z mężczyzn, który znajdował się w pojeździe, potrzebował pomocy, której mu udzielono. Zespół ratownictwa medycznego zabrał go do pobliskiej placówki medycznej.

Lokalny serwis limanowa.in informował późnym wieczorem, że trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna (chodzi o trasę Limanowa-Kraków).

