Tak ptaki poradziły sobie z pogodowym armagedonem. „Zobaczcie, jak przywarły do gniazda!”

Kilka dni temu przez Polskę przechodziły gwałtowne zjawiska pogodowe. W wielu regionach pojawiły się burze, silne podmuchy wiatru i ulewne deszcze. Z prognoz wynika, że wytchnienie nie potrwa jednak długo, a już wkrótce powrócą upały i wraz z nimi kolejne wyładowania.

Tak rybołowy poradziły sobie z pogodowym armagedonem. Jest nagranie

Lasy Państwowe udostępniły nagranie, na którym uwieczniono, jak z trudnymi warunkami atmosferycznymi poradziły sobie ptaki. „Takie pociski przyjęły właśnie młode, pięciotygodniowe rybołowy! Zobaczcie, jak przywarły do gniazda!” – czytamy we wpisie na Facebooku.

„To duże ptaki drapieżne. Swoje gniazdo mają na słupie wysokiego napięcia, który ma 30 metrów wysokości. W przeciwieństwie do krogulców, czy jastrzębi, rybołowy potrzebują dużej, dogodnej przestrzeni, by swobodnie dolecieć do gniazda. Brak osłony jest wygodny do latania, ale to oznacza, że nic ptaków nie osłania w czasie takiego gradu, a podobno kulki były całkiem spore” – podano dalej. „Na szczęście to twardziele, a dwie burze, które w tym miejscu się spotkały, przewiał już wiatr” – podsumowały Lasy Państwowe.

Nagrania ze zwierzętami obniżają poziom stresu

Jak poinformowano, w 2024 roku obchodzimy 10. rocznicę transmisji z gniazda rybołowów w Nadleśnictwie Lipka. Podkreślono, że dzięki staraniom tamtejszych leśników możemy nieprzerwanie obserwować życie tych rzadko występujących ptaków.

Lasy Państwowe zachęciły także internautów do tego, żeby sami oglądali tego typu nagrania, ponieważ udowodnione zostało, że obserwowanie zwierząt, nie tylko na żywo, obniża poziom stresu. Omawiany post przypadł do gustu użytkownikom mediów społecznościowych, którzy zadowolenie wyrażają poprzez reakcje.

