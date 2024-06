Na Syberii odkryto szczątki pradawnego drapieżnika. „Niezwykłe i całkowicie wyjątkowe”

Dziesiątki tysięcy lat temu, w epoce plejstocenu, na Syberii spotkać można było stada wilków. Szczątki jednego z nich odnaleźli mieszkańcy Jakucji (republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej). Jak podaje businessinsider.com, szczątki zwierzęcia odnaleziono w zmarzlinie, która zwykle pozostaje skuta grubym lodem przez cały rok. Jednak średni wzrost temperatur na kuli ziemskiej doprowadził do tego, że w niektórych rejonach lód stopniał.

Odkryto wilka w nienagannym stanie. Futro, zęby czy narządy pozostały nienaruszone

Szczątki wilka przejęli eksperci z Północno-Wschodniego Uniwersytetu Federalnego w Jakucku. Niewyobrażalny mróz, jak podaje źródło, pomógł zachować ciało zwierzęcia w świetnym stanie. Ciekawe jest to, że w nienaruszonym stanie pozostało futro wilka, jego zęby, a także część narządów – w tym między innymi jelita.

Zdaniem Roberta Loseya – antropologa z Uniwersytetu w Albercie - „to jedyny kompletny dorosły wilk z plejstocenu, jakiego kiedykolwiek znaleziono” – powiedział w rozmowie z BI. Jak ocenił, jest to odkrycie „niezwykłe i całkowicie wyjątkowe”. Dziennikarze zwracają uwagę, że dokładne zbadanie ssaka, może dostarczyć wielu cennych informacji o jego stylu życia czy diecie. Analizując skład jelita, można poznać prehistoryczne bakterie i wirusy, obecne w jelitach.

Artem Gonczarow, badacz z Instytutu Medycyny Eksperymentalnej, zwraca uwagę, że „żywe bakterie mogą przetrwać tysiące lat”. – Są swego rodzaju świadkami tamtych zamierzchłych czasów – mówi, cytowany przez BI. Możliwe, że w żołądku ssaka znajduje się częściowo strawiony posiłek (ostatni, jaki zjadł).

Badanie wnętrzności wilka może przyczynić się do rozwoju medycyny

Zdaniem badaczy wilk, którego odkryto, to prawdopodobnie przedstawiciel wymarłego gatunku – zdaniem Loseya. Możliwe, że był większy, niż wilki, które możemy dziś spotkać w wielu miejscach. Można przeprowadzić badanie genomu drapieżnika, by przypasować go do danego drzewa genealogicznego.

Naukowcy poddali badaniom jeden kłów wilka, co pozwoliło ustalić, że w chwili śmierci był to dorosły samiec. Mógł polować w miejscu, gdzie występowały mamuty czy nosorożce włochate. Zwierzęta te mogły zostać pożarte przez wilka, a ich szczątki mogą znajdować się w jego jelitach. Na razie kilka próbek pobrano z narządów takich jak jelita czy żołądek. Zostaną przebadane. Badacze muszą jednak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wyniki.

Badacze wnętrza organizmu drapieżnika może pomóc zrozumieć, jaką rolę pełniły m.in. starożytne mikrobiomy w jego jelicie, a także, czy miał pasożyty. W przypadku, jeśli nie są one znane nauce w XXI wieku, być może odegrają jakąś rolę w medycynie w przyszłości (może uda się dzięki nowej wiedzy wyprodukować leki na rozmaite choroby).

Wieczna zmarzlina w Polsce?

W pierwszej połowie kwietnia informowaliśmy o wiecznej zmarzlinie, która do tej pory kojarzona była głównie z Syberią czy Alaską, a została odkryta w Polsce. Geolodzy dokonali odkrycia na Suwalszczyźnie i to właśnie tam znajduje się licząca 13 tys. lat lodowa przestrzeń.

Odkrywaniem wiecznej zmarzliny w Polsce zajęci byli naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego. Ci już w latach 70. ubiegłego wieku zauważyli, iż temperatura w odwiertach w okolicach Udrynia i Szypliszek na Suwalszczyźnie, zamiast wzrastać wraz z głębokością, maleje. Chcąc zbadać to zjawisko, eksperci postanowili wykonać odwiert na głębokości całkowitej 450 metrów.

